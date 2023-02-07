NBA／傳公牛不打算賣主力核心 賈奈特獻策交易里拉德

公牛隊本季走得跌跌撞撞，打到目前為止暫居東區第9，仍在持續為5成勝率而奮鬥。隨著季中交易截止日逼近，顯然球隊還沒有太多補強的動作出現，據報導指出，公牛現階段沒有打算交易陣中核心主力，儘管拉文（Zach LaVine）吸引了聯盟多支球隊的關注。

消息透露，除了拉文外，也有不少球隊對於爭取後衛卡盧索（Alex Caruso）感興趣，公牛方面也持續聆聽各方的報價，對於交易持開放態度。

另一方面，還有消其傳出公牛對於爵士隊老將康利（Mike Conley）、金塊隊小將海蘭德（Bones Hyland）、黃蜂隊後衛得分悍將洛齊爾（Terry Rozier）有興趣，同時也不排除交易替補中鋒佐蒙德（Andre Drummond）。

名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）則是特別獻策公牛，認為他們應該要想辦法交易引進里拉德（Damian Lillard）。「我喜歡這支公牛，我正等待著鮑爾（Lonzo Ball）回歸後他們的表現，雖然他們有可能會拆掉這個陣容。」

公牛今天在主場迎接來訪的馬刺隊，賽前德羅展（DeMar DeRozan）也和老教頭波波維奇（Gregg Popovich）深深擁抱並相互寒暄交談，展現師徒之間的深厚情誼

馬刺前三節快結束前在強森（Keldon Johnson）獨拿21分的帶領下全隊砍進85分，甚至與公牛戰成平手，但隨後的比賽乃至於第四節中，馬刺長達7分鐘時間竟只得到3分，一下子被公牛拉開20分差，比賽也提前宣告落幕。

公牛陣中7人得分雙位數，佛西維奇（Nikola Vucevic）獲得22分12籃板4助攻，拉文20分4籃板3助攻，德羅展19分5助攻；佐蒙德9投全中豪取21分15籃板3抄截。