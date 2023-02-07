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NBA／填補厄文空缺？籃網小將再轟47分直追詹皇紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯瑪斯連兩戰轟破40分。 美聯社
湯瑪斯連兩戰轟破40分。 美聯社

正式達成厄文（Kyrie Irving）交易案的籃網隊，似乎已經找到足以彌補他得分空缺的答案！

前一場比賽飆進生涯新高44分還演出致勝三分打的二年級小將湯瑪斯（Cam Thomas），以21歲又114天的年齡成為史上第3年輕拿到至少40分的替補球員，也是隊史替補登場的第2高得分紀錄。

今天在丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）還無法上場的情況下，湯瑪斯直接被拉上先發，結果進攻威力再度全面爆發。整場比賽29投15中包括轟進7記三分球，狂砍47分4籃板3助攻，包括得分和三分球均創生涯紀錄。

湯瑪斯在第四節獨拿11分，搭配克萊斯頓（Nicolas Claxton）和桑姆納（Edmond Sumner）合拿14分，一度讓球隊取得領先優勢；不過快艇隊仍靠著雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）聯手得到關鍵7分，加上貝頓（Nicolas Batum）的重要三分打，最終驚險地以124比116擊退籃網，取得近10戰中的第8勝。

雖然籃網無緣取勝，但湯瑪斯的飆分秀仍讓球隊看到了未來希望。根據統計，湯瑪斯以21歲又116天的年齡成為史上「背靠背」破40分的第2年輕球員，原紀錄是詹姆斯（LeBron James）所創下，分別有兩次。

雷納德得到24分6助攻4籃板，喬治轟進29分4籃板3助攻，克萊斯頓19分12籃板3抄截。鮑威爾（LeBron James）、曼恩（Terance Mann）和傑克森（Reggie Jackson）都有兩位數得分。

對於湯瑪斯的火力釋放，快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）賽後表示：「我還以為他今天砍了51分，這是我的錯。」

對於厄文轉戰達拉斯，泰隆魯認為這對西區球隊來說增添了挑戰。「厄文和唐西奇（Luka Doncic）過去都帶給我們沉重打擊，如今他們變成隊友了，這對西區很多球隊來說都是一個艱鉅的挑戰。」

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