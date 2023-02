NBA／填補厄文空缺？籃網小將再轟47分直追詹皇紀錄

正式達成厄文(Kyrie Irving)交易案的籃網隊,似乎已經找到足以彌補他得分空缺的答案!

前一場比賽飆進生涯新高44分還演出致勝三分打的二年級小將湯瑪斯(Cam Thomas),以21歲又114天的年齡成為史上第3年輕拿到至少40分的替補球員,也是隊史替補登場的第2高得分紀錄。

今天在丁威迪(Spencer Dinwiddie)和芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)還無法上場的情況下,湯瑪斯直接被拉上先發,結果進攻威力再度全面爆發。整場比賽29投15中包括轟進7記三分球,狂砍47分4籃板3助攻,包括得分和三分球均創生涯紀錄。

湯瑪斯在第四節獨拿11分,搭配克萊斯頓(Nicolas Claxton)和桑姆納(Edmond Sumner)合拿14分,一度讓球隊取得領先優勢;不過快艇隊仍靠著雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)聯手得到關鍵7分,加上貝頓(Nicolas Batum)的重要三分打,最終驚險地以124比116擊退籃網,取得近10戰中的第8勝。

雖然籃網無緣取勝,但湯瑪斯的飆分秀仍讓球隊看到了未來希望。根據統計,湯瑪斯以21歲又116天的年齡成為史上「背靠背」破40分的第2年輕球員,原紀錄是詹姆斯(LeBron James)所創下,分別有兩次。

雷納德得到24分6助攻4籃板,喬治轟進29分4籃板3助攻,克萊斯頓19分12籃板3抄截。鮑威爾(LeBron James)、曼恩(Terance Mann)和傑克森(Reggie Jackson)都有兩位數得分。

Paul George dropped 29 PTS, 4 REB, and 3 AST tonight as the Clippers won in Brooklyn 💪 pic.twitter.com/8AzDFRYhQs