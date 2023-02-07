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NBA／泰托姆領軍勝活塞 一數據直追隊史兩大傳奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆繳出34分11籃板6助攻全方位數據。 美聯社
泰托姆繳出34分11籃板6助攻全方位數據。 美聯社

作客面對戰績墊底的活塞，泰托姆（Jayson Tatum）全場攻下34分11籃板6助攻，其中18分集中在第三節，只比對手全隊得分少1分，塞爾蒂克在這一節將雙方差距拉開到18分差，最終順利以111比99收下比賽，在最近4戰中取得3勝。

根據統計，泰托姆本季已經12次拿到至少30分10籃板，在隊史單季累積次數上名列「大鳥」柏德（Larry Bird）和麥克海爾（Kevin McHale）兩大名將之後。

此戰布朗（Jaylen Brown）因非新冠疾病缺席，史馬特（Marcus Smart）也因傷已經連續缺賽7場；2年級生豪瑟（Sam Hauser）生涯首度先發就得到15分6籃板，波格登（Malcolm Brogdon）替補上場也貢獻16分4助攻2阻攻。

懷特（Derrick White）拿到23分7籃板7助攻，連續7場比賽得分雙位數；R.威廉斯（Robert Williams III）貢獻15分15籃板2抄截，本季當他完成雙十時，球隊是4戰全勝。

第四節一開始落後18分的活塞，靠著替補球員的發揮，一度追到個位數分差；但泰托姆上場後，接連穿針引線助攻R.威廉斯、懷特，重新穩住比賽局面。

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）獲得21分，海斯17分9助攻，比伊（Saddiq Bey）14分6籃板4助攻，艾維（Jaden Ivey）14分5助攻；杜倫（Jalen Duren）和史都華（Isaiah Stewart）合力搶下26個籃板。

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