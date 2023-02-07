NBA／祖國強震死傷無數 土耳其中鋒：經歷的苦痛難以形容

NBA二年級中鋒森根（Alperen Sengun）今天以火箭隊先鋒身分出戰國王隊，來自土耳其的他心繫祖國大地震，已經造成超過3千人死亡的嚴重天災。

土耳其東南部靠近敘利亞邊境的南部的卡赫拉曼省（Kahramanmaraş），當地時間昨天凌晨4點17分發生規模7.8強震，震央位於加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdagı）東方23公里處。強震震垮多棟建築物，死傷人數不斷上升，目前至少有3400人罹難，數以萬計的傷者，還有許多失蹤人口。

「我們經歷的苦痛難以形容，我祈禱著，我的心也與受卡赫拉曼省地震影響的人們同在。逝去生命的人們安息吧，希望傷者能盡快恢復。」森根透過社群表達對祖國天災的難受，最後也標註了「為土耳其祈禱（PrayForTurkey）」，盼同胞能度過危機。

年僅20歲的森根的老家在土耳其東北部的吉雷松，代表土耳其參加過U16歐錦賽、U18歐錦賽的他，2020年也進入土耳其國家隊，2021年投入NBA選秀，第一輪第26順位被雷霆隊挑中，之後就被交易到火箭，菜鳥球季有場均9.6分、5.5籃板表現，第二個賽季更提升到15.4分、8.8籃板，月底還將參加NBA明星賽周的明日之星賽事。