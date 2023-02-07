NBA／傳籃網曾欲啟動三方交易 爭取范弗利特、席亞康

籃網和獨行俠進行有關厄文（Kyrie Irving）交易談判的同時，仍冀望透過拉進第三方球隊，以擴大整個交易內容，從而獲得更好的回饋。

據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，籃網曾經和暴龍洽詢，想要用丁威迪加上選秀權為籌碼，爭取范弗利特（Fred VanVleet）交易的可能性。只是最後並未能如願。此外，籃網也是對於席亞康（Pascal Siakam）感興趣，即便暴龍並不願交易他。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）亦透露，聯盟出現多筆交易相關談判，內容都是圍繞著暴龍進行。

最終，籃網仍是和獨行俠正式達成協議，收下了丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），一個2029年無保護首輪選秀權、2027年、2029年的二輪選秀權。