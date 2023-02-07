快訊

官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

NBA／讚厄文渴望勝利虛心受教 基德：將助獨行俠奪冠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文交易案引爆全聯盟。 路透社
厄文交易案引爆全聯盟。 路透社

獨行俠和籃網今天正式達成厄文（Kyrie Irving）的交易案，同時他在今天也抵達拉斯，老闆（Mark Cuban）和球隊管理階層人員都親自到機場迎接，充分展現對於厄文的高度重視。

厄文加入後將會重新穿回2號球衣，若體檢相關事務一切順利的話，他最快會在台灣時間星期四對快艇的比賽中登場。

談到厄文的加盟，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）在接受採訪時直言：「他只關注籃球，他渴望勝利，想要虛心接受指導。我認為他的加入將會幫助我們贏得總冠軍。」

對獨行俠來說，在去年休賽季走了布朗森（Jalen Brunson）之後，球隊進攻發動基本上都全落在唐西奇（Luka Doncic）身上，導致他的球權使用率（USG%）衝到生涯新高的38.5%。

雖說這有助於讓他有機會奪下聯盟得分王，甚至年度MVP榮耀，但相對來說，球隊過度倚賴的結果，目前勝率和上季同期相比卻是下降。

這種狀況在單打能力卓越的厄文到來後，有望獲得改善；特別是考量其過往和詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等需要長時間持球風格的核心搭配，也都能有效發揮進攻威力，可以預期的是，厄文和唐西奇之間的融合應該不會花太多時間。

一項數據也顯示，唐西奇是今年聯盟首節得分最多的球員，厄文則是第四節得分最多的球員，兩人的聯手也讓外界充滿想像空間。

對於一次擁有兩大全明星賽先發等級的頂尖球星，基德也難掩興奮。「這並非是對布朗森的不尊重，但厄文是不同層級的球員，我們將會擁有另一個致命武器，你不能要求比這更好的情況了。」基德說。

相關新聞

NBA／詹姆斯坦言沒爭到厄文很失望 衛斯特布魯克拒受訪

湖人隊在與獨行俠隊的厄文（Kyrie Irving）爭奪戰敗北，本周有望登上NBA得分王寶座的球隊一哥詹姆斯（LeBro...

NBA／送走厄文換兩將與選秀權 籃網總管：增加未來彈性

籃網、獨行俠隊的厄文（Kyrie Irving）交易案今天正式拍板，籃網也迎回昔日後衛丁威迪（Spencer Dinwi...

NBA／讚厄文渴望勝利虛心受教 基德：將助獨行俠奪冠

獨行俠和籃網今天正式達成厄文（Kyrie Irving）的交易案，同時他在今天也抵達拉斯，老闆（Mark Cuban）和球隊管理階層人員都親自到機場迎接，充分展現對於厄文的高度重視。 厄文加入後

NBA／傳籃網曾欲啟動三方交易 爭取范弗利特、席亞康

籃網和獨行俠進行有關厄文（Kyrie Irving）交易談判的同時，仍冀望透過拉進第三方球隊，以擴大整個交易內容，從而獲得更好的回饋。 據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，籃網曾經和暴

NBA／祖國強震死傷無數 土耳其中鋒：經歷的苦痛難以形容

NBA二年級中鋒森根（Alperen Sengun）今天以火箭隊先鋒身分出戰國王隊，來自土耳其的他心繫祖國大地震，已經造...

NBA／湖人交易厄文鎩羽而歸 3大關鍵癥結點曝光

在厄文（Kyrie Irving）爭奪戰落幕之後，一度呼聲極高的洛杉磯湖人再度落空，無緣促成昔日騎士奪冠搭檔的再次重逢。雖說知名記者史坦（Marc Stein）曾透露，籃網老闆蔡崇信不想把厄文如願送去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦