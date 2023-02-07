NBA／讚厄文渴望勝利虛心受教 基德：將助獨行俠奪冠

獨行俠和籃網今天正式達成厄文（Kyrie Irving）的交易案，同時他在今天也抵達拉斯，老闆（Mark Cuban）和球隊管理階層人員都親自到機場迎接，充分展現對於厄文的高度重視。

厄文加入後將會重新穿回2號球衣，若體檢相關事務一切順利的話，他最快會在台灣時間星期四對快艇的比賽中登場。

談到厄文的加盟，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）在接受採訪時直言：「他只關注籃球，他渴望勝利，想要虛心接受指導。我認為他的加入將會幫助我們贏得總冠軍。」

對獨行俠來說，在去年休賽季走了布朗森（Jalen Brunson）之後，球隊進攻發動基本上都全落在唐西奇（Luka Doncic）身上，導致他的球權使用率（USG%）衝到生涯新高的38.5%。

雖說這有助於讓他有機會奪下聯盟得分王，甚至年度MVP榮耀，但相對來說，球隊過度倚賴的結果，目前勝率和上季同期相比卻是下降。

這種狀況在單打能力卓越的厄文到來後，有望獲得改善；特別是考量其過往和詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等需要長時間持球風格的核心搭配，也都能有效發揮進攻威力，可以預期的是，厄文和唐西奇之間的融合應該不會花太多時間。

一項數據也顯示，唐西奇是今年聯盟首節得分最多的球員，厄文則是第四節得分最多的球員，兩人的聯手也讓外界充滿想像空間。

對於一次擁有兩大全明星賽先發等級的頂尖球星，基德也難掩興奮。「這並非是對布朗森的不尊重，但厄文是不同層級的球員，我們將會擁有另一個致命武器，你不能要求比這更好的情況了。」基德說。