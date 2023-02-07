NBA／送走厄文換兩將與選秀權 籃網總管：增加未來彈性

籃網、獨行俠隊的厄文（Kyrie Irving）交易案今天正式拍板，籃網也迎回昔日後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）和多個選秀權，僅管陣容明星光環已不若以往，但總經理馬克思（Sean Marks）表示，透過這的交易將能增加籃網在未來前進的彈性。

籃網與獨行俠在今年交易大限前完成厄文的交易案，並從獨行俠獲得昔日後衛丁威迪、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、2029年首輪選秀權以及2027年、2029年二輪選秀權，至於獨行俠則是得到明星後衛厄文與大前鋒莫里斯（Markieff Morris）。

籃網迎回丁威迪。 路透社

芬尼史密斯也是厄文交易案的配菜之一。 路透社

儘管這筆交易各界都將焦點放在厄文與獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）的連線，但籃網也成功擺脫厄文這顆不定時炸彈，並且拿回重新證明身手的丁威迪和功能性十足的芬尼史密斯，更重要的是拿下三個選秀權，確保未來前進的靈活性。

籃網總經理馬克思今天透過聲明談到這筆交易時表示，「我們很高興丁威迪與芬尼史密斯的加入，丁威迪是一名充滿活力、多才多藝的後衛，從他之前在布魯克林的資歷讓我們對他相當熟悉，至於芬尼史密斯則是一名經驗豐富的兩翼邊鋒，他能為我們帶來外線投射和防守的多樣性，這兩名球員與我們的陣容將會無縫接軌，並為團隊提供久經考驗的資深人才。」

籃網將厄文交易出去後，未來將會有更多重擔落在可望在明星賽前歸隊的杜蘭特（Kevin Durant）肩上，總教練馮恩（Jacque Vaughn）今天被問球隊異動是否會影響杜蘭特續留意願時，他說：「歸根究底，杜蘭特想要贏，這一直是我們的目標，我們會繼續嘗試讓這個團隊取得勝利，直到真的出現什麼值得擔心的事情前，我們都為繼續照常進行。」

厄文今天透過社群網站發文感謝籃網球迷對他的支持，「感謝NetsWorld球迷和支持者在場內外給予的愛，我將永遠對那一段你們和我一起實現我兒時夢想的過程充滿感激，你們永遠都會是我和我家人的愛。」