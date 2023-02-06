NBA／湖人交易厄文鎩羽而歸 3大關鍵癥結點曝光

在厄文（Kyrie Irving）爭奪戰落幕之後，一度呼聲極高的洛杉磯湖人再度落空，無緣促成昔日騎士奪冠搭檔的再次重逢。雖說知名記者史坦（Marc Stein）曾透露，籃網老闆蔡崇信不想把厄文如願送去湖人，但現實上，湖人交易未成仍存在其他關鍵因素。

《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在報導指出，湖人原本在厄文交易談判中率先出擊，消息透露他們提出了以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加上2027年、2029年首輪無保護選秀權為籌碼，來向籃網報價。

然而籃網顯然對於合約即將到期的衛斯特布魯克不感興趣，因此雙方也尋求第三方球隊加入以促成交易，只是直到獨行俠提出方案之前，他們還是無法達成協議。最終獨行俠的報價獲得青睞。

湖人之所以無法和籃網達成共識存在3個癥結點。

首要就是厄文的續約問題。湖人希望能在得到厄文後和他簽下兩年8000多萬美元的合約，這也是他們能在6月30日之前提出的最大合約，同時也和詹姆斯的剩餘合約期限相同。然而厄文更想投入自由市場，並在6月30日之後尋求一份四年達1.98億美元的合約。

這樣的續約不確定性也讓湖人對於引進他感到猶疑，不願進一步提高報價。

其次一點延續前面的續留談判問題，倘若厄文不想接受兩年提前續約，湖人就不願把里夫斯（Austin Reaves）或克里斯提（Max Christie1）這些年輕資產加入到交易包裹之中。

消息人士透露，湖人球團重視這兩位年輕小將，不想輕易就為了交易而放棄，在厄文無法保證滿足湖人續約需求的情況下，乃至於可能僅有半季的使用期。

第3點則是籃網期盼能在這筆交易中得到即戰力，且能圍繞杜蘭特維持住競爭力的球員，選秀權不見得是最大考量；因此，他們選擇了獨行俠所提供進攻型控衛加上側翼好手的方案，也曾考慮快艇提出肯納德（Luke Kennard）、曼恩（Terance Mann）、1個未來首輪選秀權和2個首輪互換權等的報價。

湖人僅單靠衛斯特布魯克為主要交易人選的報價很難吸引籃網目光，無法和獨行俠、甚或是太陽和快艇相抗衡。