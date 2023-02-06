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NBA／柯瑞受傷歸期不定 勇士教頭：不會整季缺席

中央社／ 綜合外電報導
柯瑞再度進入傷兵名單，恐衝擊勇士季後賽之路。 美聯社
柯瑞再度進入傷兵名單，恐衝擊勇士季後賽之路。 美聯社

金州勇士今天發聲明表示，主將柯瑞（Stephen Curry）左膝受傷，歸期不定。勇士教頭說，好消息是他會回來，目前還不清楚確切的時間點，但這個傷不會讓他缺席整個賽季。

勇士在聲明中說，核磁共振造影（MRI）檢查證實柯瑞左膝「上端脛腓韌帶部分撕裂」以及骨間膜撕裂、小腿挫傷。

法新社說，有報導稱柯瑞恐將缺陣「數週」，勇士僅表示，他「（6日）不會上場，未來幾天將進一步公布可能的時間表」。

34歲的柯瑞昨天在勇士主場對陣達拉斯獨行俠的第三節比賽中，與獨行俠後衛萊特（McKinley Wright）發生碰撞而受傷，只能一瘸一拐地提前退場，並於今天接受核磁共振造影檢查。

勇士教練柯爾（Steve Kerr）告訴記者：「我想最重要的是，他將缺陣一段時間。我們幾天後會再評估。」

「好消息是他會回來，我們不知道確切的時間點，但這個傷不會讓他缺席整個賽季。」

勇士在距離明星賽前還有5場比賽，明星賽結束後，預定2月23日將在洛杉磯與湖人交手。

柯瑞本賽季曾因肩膀部分脫臼缺席了11場比賽。

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