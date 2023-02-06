NBA／太陽打包保羅試圖交易厄文 報價遭籃網拒絕
先前在厄文（Kyrie Irving）拋出交易離隊申請後，包括湖人、獨行俠、太陽都是傳出最積極尋求談判的球隊，隨後報導也指出快艇加入了競爭行列。不過流言傳聞出現沒多久，籃網迅速就和獨行俠達成協議。
籃網送走厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠換來丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），一個2029年無保護首輪選秀權、2027年、2029年的二輪選秀權。
後續有消息指出，獨行俠提供了即戰力的控球後衛和側翼人選，加上足夠的選秀權，從而打動了籃網。不過據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，其實太陽也提出了類似的選項，只是卻遭到籃網方面的拒絕。
太陽提出的籌碼是老指揮官保羅（Chris Paul），加上克勞德（Jae Crowder）和未明確的選秀權。這其中保羅還剩下兩年6000萬美元的合約，但第3年是部分保障，第4年則是無保障，克勞德則是合約最後一年。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也報導了太陽試圖交易的內幕，指出太陽很快就提出包括保羅、克勞德和1個首輪選秀權在內的方案，然而籃網顯然希望拿到更多選秀權，後續雙方就沒有太多進展。
海恩斯亦表示，倘若杜蘭特（Kevin Durant）此時此刻再度萌生離隊的想法，原本就有興趣網羅他的太陽將不會沉默，將做好準備積極爭取這位超級巨星。
另一方面，《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）指出，快艇針對厄文的交易提出了肯納德（Luke Kennard）、曼恩（Terance Mann）、1個未來首輪選秀權和2個首輪互換權，同時還需要增添符合薪資對等的球員籌碼。只是這樣的籌碼顯然沒有比獨行俠更有吸引力。
至於湖人是提出了包含2027年和2029年在內的交易包裹，但也是遭到籃網拒絕。
有消息人士透露，籃網仍計畫在季中交易截止前繼續補強升級陣容，將會利用厄文交易案中得到的選秀權，加上來自76人的2027年首輪籤，來做為交易籌碼。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言