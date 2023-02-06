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NBA／終於被交易了！ 美媒：厄文欣喜若狂

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文（Kyrie Irving）（右）和唐西奇（Luka Doncic）將成為隊友。 美聯社
厄文（Kyrie Irving）（右）和唐西奇（Luka Doncic）將成為隊友。 美聯社

籃網隊今日進行重磅交易，將球星厄文（Kyrie Irving）送到獨行俠隊，讓先前高喊「賣我」的厄文終於如願以償，現有消息傳出厄文對這筆交易非常開心，並且期待和唐西奇（Luka Doncic）一起打拚。

厄文轉戰獨行俠，將和唐西奇組成「最強後場」，根據美媒報導，厄文對這場交易很是滿意，以「欣喜若狂」來形容，並且很期待能和唐西奇聯手。至於何時會上場，美媒表示厄文正在進行體檢，一切順利的話會在2月8日對戰快艇隊時出賽。

30歲的厄文自2019年轉戰籃網，不過這四年來並不太順遂，先是右肩開刀報銷一個球季，後有拒打疫苗被禁賽，前一陣子又因反猶太風波暫別球場。先前厄文因不滿籃網沒有提前續約，要求球團將他交易，否則7月成為自由球員會也不會留在籃網。

獨行俠目前戰績28勝26敗，在西區排名第六。厄文本季場均得分27.1、5.7助攻和3.9籃板，曾是2015-16年騎士奪冠的重要功臣之一，此次為獨行俠注入強大即戰力。

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