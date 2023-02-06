NBA／金塊4大主力輪休 灰狼輕鬆過關近10戰奪7勝

西區龍頭丹佛金塊今天讓包括明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在內的多名主力輪休，讓明尼蘇達灰狼撿到大便宜，最終以128比98輕鬆大勝。

金塊昨天才在主場迎戰亞特蘭大老鷹，今天就得風塵僕僕趕赴客場挑戰灰狼。金塊總教練馬龍（Michael Malone）讓連續兩季獲選年度MVP的約柯奇，以及穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）等先發主力輪休。

他們在前場比賽擊敗老鷹後，就沒有隨隊飛到灰狼主場。

這場比賽泰半時間保持領先的灰狼，在第一節末到第二節初，打出一波25比5的高潮，在次節就將領先拉開到20分差距，拿下他們近10場比賽的第7勝。

金塊此役三分球25投6中，命中率低到只有2成4，整場比賽發生21次失誤是他們本季新高，等於奉送對手32分。

愛德華（Anthony Edwards）此役攻下灰狼全隊最高的20分，第四節轟下14分的羅素（D'Angelo Russell）整場比賽拿下18分並送出10次助攻，戈貝爾（RudyGobert）與從板凳出發的諾威爾（Jaylen Nowell）分別獲得16分。

金塊的波特（Michael Porter Jr.）攻下全場最高22分，布勞恩（Christian Braun）、布朗（Bruce Brown）分別拿下19分、16分。

兩隊將於7日到金塊主場再次交手。