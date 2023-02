NBA／金塊4大主力輪休 灰狼輕鬆過關近10戰奪7勝

西區龍頭丹佛金塊今天讓包括明星中鋒約柯奇(Nikola Jokic)在內的多名主力輪休,讓明尼蘇達灰狼撿到大便宜,最終以128比98輕鬆大勝。

金塊昨天才在主場迎戰亞特蘭大老鷹,今天就得風塵僕僕趕赴客場挑戰灰狼。金塊總教練馬龍(Michael Malone)讓連續兩季獲選年度MVP的約柯奇,以及穆雷(Jamal Murray)、葛登(Aaron Gordon)、凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)等先發主力輪休。

他們在前場比賽擊敗老鷹後,就沒有隨隊飛到灰狼主場。

這場比賽泰半時間保持領先的灰狼,在第一節末到第二節初,打出一波25比5的高潮,在次節就將領先拉開到20分差距,拿下他們近10場比賽的第7勝。

金塊此役三分球25投6中,命中率低到只有2成4,整場比賽發生21次失誤是他們本季新高,等於奉送對手32分。

愛德華(Anthony Edwards)此役攻下灰狼全隊最高的20分,第四節轟下14分的羅素(D'Angelo Russell)整場比賽拿下18分並送出10次助攻,戈貝爾(RudyGobert)與從板凳出發的諾威爾(Jaylen Nowell)分別獲得16分。

金塊的波特(Michael Porter Jr.)攻下全場最高22分,布勞恩(Christian Braun)、布朗(Bruce Brown)分別拿下19分、16分。

兩隊將於7日到金塊主場再次交手。

