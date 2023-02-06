快訊

「如果你不選，我來選！」 吳敦義揭星雲大師曾鼓勵他選主席往事

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

NBA／金塊4大主力輪休 灰狼輕鬆過關近10戰奪7勝

中央社／ 綜合外電報導
愛德華率灰狼近期打出佳績 美聯社
愛德華率灰狼近期打出佳績 美聯社

西區龍頭丹佛金塊今天讓包括明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在內的多名主力輪休，讓明尼蘇達灰狼撿到大便宜，最終以128比98輕鬆大勝。

金塊昨天才在主場迎戰亞特蘭大老鷹，今天就得風塵僕僕趕赴客場挑戰灰狼。金塊總教練馬龍（Michael Malone）讓連續兩季獲選年度MVP的約柯奇，以及穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）等先發主力輪休。

他們在前場比賽擊敗老鷹後，就沒有隨隊飛到灰狼主場。

這場比賽泰半時間保持領先的灰狼，在第一節末到第二節初，打出一波25比5的高潮，在次節就將領先拉開到20分差距，拿下他們近10場比賽的第7勝。

金塊此役三分球25投6中，命中率低到只有2成4，整場比賽發生21次失誤是他們本季新高，等於奉送對手32分。

愛德華（Anthony Edwards）此役攻下灰狼全隊最高的20分，第四節轟下14分的羅素（D'Angelo Russell）整場比賽拿下18分並送出10次助攻，戈貝爾（RudyGobert）與從板凳出發的諾威爾（Jaylen Nowell）分別獲得16分。

金塊的波特（Michael Porter Jr.）攻下全場最高22分，布勞恩（Christian Braun）、布朗（Bruce Brown）分別拿下19分、16分。

兩隊將於7日到金塊主場再次交手。

延伸閱讀

NBA／魔術灰狼全武行 班霸、小瑞佛斯皆遭禁賽

NBA／魔術與灰狼爆發全武行 總計5人遭驅逐

NBA／遭灰狼逆轉教頭柯爾開轟 直言勇士已無法隨意取勝

NBA／約柯奇大三元聯手穆雷飆分 金塊送鵜鶘9連敗

相關新聞

NBA／重磅交易！厄文轉戰獨行俠聯手唐西奇組夢幻後場

不是去湖人隊或快艇隊，NBA球星厄文（Kyrie Irving）將從籃網隊轉戰獨行俠隊，和唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻後場組合。

NBA／明星賽少星光？柯瑞左腿兩度撕裂歸期未定

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨天出戰獨行俠隊傷退，左膝傷勢經X光檢查雖是陰性，但球團今天宣布，經MR...

NBA／太陽打包保羅試圖交易厄文 報價遭籃網拒絕

先前在厄文（Kyrie Irving）拋出交易離隊申請後，包括湖人、獨行俠、太陽都是傳出最積極尋求談判的球隊，隨後報導也指出快艇加入了競爭行列。不過流言傳聞出現沒多久，籃網迅速就和獨行俠達成協議。

NBA／獨行俠即戰力打動籃網 傳蔡崇信不想送厄文去湖人

在厄文（Kyrie Irving）拋出申請交易之後，原本呼聲極高的湖人最終還是不敵獨行俠，詹姆斯（LeBron James）也無緣和前搭檔再次攜手。根據報導指出，相較於湖人所能提供的籌碼，籃網顯然更喜

NBA／怎麼看厄文交易案？哈登反應冷

NBA今天頭條新聞莫過於明星球員厄文（Kyrie Irving）被送到獨行俠隊，這筆交易案預期會讓獨行俠提升在西區的戰績...

NBA／終於被交易了！ 美媒：厄文欣喜若狂

籃網隊今日進行重磅交易，將球星厄文（Kyrie Irving）送到獨行俠隊，讓先前高喊「賣我」的厄文終於如願以償，現有消息傳出厄文對這筆交易非常開心，並且期待和唐西奇（Luka Doncic）一起打拚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。