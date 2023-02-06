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NBA／爭睹詹姆斯寫歷史 場邊座位喊價近280萬元

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導
詹姆斯（LeBron James）有望在台灣時間8日早上的比賽打破「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄，成為新任NBA歷史得分王。 美聯社
詹姆斯（LeBron James）有望在台灣時間8日早上的比賽打破「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄，成為新任NBA歷史得分王。 美聯社

NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）即將創紀錄，成為NBA生涯總得分最多的球員，但想親眼見證歷史，代價恐怕不小，因為門票最低約要8500元以上，最好位置最高賣到近280萬元。

路透社報導，洛杉磯進入好萊塢頒獎季，準備迎接星光閃閃的奧斯卡頒獎典禮，但現在碰上詹姆斯（LeBron James）即將寫下NBA歷史新頁，使得大家都把目光放在球場上。

詹姆斯目前生涯總得分3萬8352分，只要再拿下36分就能打破湖人前輩賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分紀錄，最快可於7日晚間（台灣時間8日上午）在主場迎戰雷霆一役超越賈霸，成為NBA史上總得分最多的球員。

根據售票平台StubHub的資料，湖人對雷霆之戰的門票，票價從284美元（約新台幣8570元）起跳，比湖人整季的平均票價高了50%。

票價飆高的比賽，還包括湖人9日晚間（台灣時間10日上午）在主場迎戰密爾瓦基公鹿一役，這代表部分民眾認為，詹姆斯大概需要兩場比賽才能改寫紀錄，因為本季是詹姆斯生涯第20個球季，他平均每戰可拿30分左右。

另一個知名售票網站TickPick顯示，湖人7日比賽的場邊票價衝到4萬8403美元（約新台幣146萬元），9日場邊票價更飆到讓人瞠目結舌的6萬8995美元（約新台幣208萬元）。

「紐約郵報」（New York Post）網站報導，票價甚至喊到9萬2000美元（約新台幣278萬元）。

路透社報導提到，詹姆斯昔日帶領邁阿密熱火和克里夫蘭騎士拿下總冠軍，並在2020年率湖人奪冠，收下個人第4枚冠軍戒指。一些球迷表示，詹姆斯這次打破紀錄，將有助他擺脫已故傳奇球星布萊恩（KobeBryant）的陰影。

布萊恩是最受歡迎的湖人球星之一，他的生涯總得分排在史上第4。

詹姆斯 湖人

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