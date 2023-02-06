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NBA／太時尚！庫茲瑪賽前著「安全氣囊裝」引發熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
庫茲瑪（Kyle Kuzma）日常穿搭引發關注。截圖自Instagram／kuz
庫茲瑪（Kyle Kuzma）日常穿搭引發關注。截圖自Instagram／kuz

巫師隊前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季不僅場上火熱，場下也是話題滿滿，重視服裝造型的他，這次在賽前便服穿上「氣球裝」引發關注，讓網友不禁笑稱：「自備安全氣囊」。

在日前與籃網隊的比賽賽前，庫茲瑪被捕捉到穿著一件「充氣的羽絨服」鼓起來的領口已遮住了他一半的臉。他本人也有在Instagram上發表今日著裝，吸引來好友南斯（Larry Nance Jr.）留言：「兄弟這是什麼鬼」，還有網友戲稱：「Kuz穿著剛被擊落的中國間諜氣球？」

庫茲瑪在上季的「超大號粉色毛衣」就曾引發熱烈討論。過去受訪時他曾表示：「服裝對我而言一直是一件大事」他認為生活的第一印象就是穿著，生活就是藝術，而這是他發揮創造力的一種方式。他也進一步說明：「我總是不把時尚看作是穿衣服，而是把一個故事和一個造型放在一起。」

庫茲瑪過去穿搭「超大粉紅毛衣」就曾引發熱議截圖自Instagram／kuz
庫茲瑪過去穿搭「超大粉紅毛衣」就曾引發熱議截圖自Instagram／kuz

除了引發熱烈討論的「超大粉紅毛衣」以及本次的「安全氣囊裝」博眼球外，庫茲瑪經常在個人Instagram上發表自己的日常穿搭，其中還有「彩虹套頭搶匪裝」同樣也相當特別。這位籃球員把賽場邊當作伸展台，充分展現自己的獨特風格。

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