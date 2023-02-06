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NBA／籃網交易快刀斬亂麻 厄文轉隊一紀錄創史上首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文將轉戰達拉斯。 路透社
厄文將轉戰達拉斯。 路透社

才剛拋出賣我震撼彈，籃網很多就針對「燙手山芋」厄文（Kyrie Irving）快刀斬亂麻進行處理，趕在季中交易截止日前迅速和獨行俠達成協議。

根據報導，籃網將送走厄文和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠手上獲得丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、一個2029年無保護首輪選秀權，一個2027年二輪選秀權和一個2029年的二輪選秀權。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，厄文將會在明日前往達拉斯進行體檢，若一切順利的話，預計可在台灣時間星期四對快艇的比賽中正式登場。

本季厄文代表籃網出賽40場，場均得到27.1分5.1籃板5.3助攻1抄截，一項數據顯示，厄文將成為NBA歷史首位賽季場均至少得到25分5籃板5助攻、卻在季中更換球隊的球員。

獨行俠也成為同時擁有東區和西區全明星賽先發球員的球隊，在之前公佈的全明星賽先發陣容中，唐西奇（Luka Doncic）是西區先發，厄文則獲選東區先發。不過由於全明星賽是隊長選秀制，因此球星的轉隊並不會造成影響。

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