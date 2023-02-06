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NBA／明星賽少星光？柯瑞左腿兩度撕裂歸期未定

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨天出戰獨行俠隊傷退，球團今天宣布，經MRI檢查，柯瑞脛腓上韌帶和骨間膜有部分撕裂，得休養幾週，很可能錯過月底明星賽。 路透社
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨天出戰獨行俠隊傷退，球團今天宣布，經MRI檢查，柯瑞脛腓上韌帶和骨間膜有部分撕裂，得休養幾週，很可能錯過月底明星賽。 路透社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨天出戰獨行俠隊傷退，左膝傷勢經X光檢查雖是陰性，但球團今天宣布，經MRI檢查，柯瑞脛腓上韌帶和骨間膜有部分撕裂，明天和雷霆隊的比賽確定缺席，可能的缺陣時間接續幾天才會更明朗，很可能錯過月底明星賽

勇士教練柯爾（Steve Kerr）今天提到，柯瑞的狀況可能更糟，已經做好他將缺席一段時間的準備，「我們幾天後會再重新評估，好消息是他會回歸，我們不確定確切時間，但這不是讓他賽季報銷的傷勢，他這季仍會回來，希望能走日歸隊。」

柯瑞是昨天第三節2分01秒防守萊特（McKinley Wright IV）時遭撞傷左膝，獨行俠喊出暫停，柯瑞立刻一跛一跛走向板凳區，之後就在球隊人員陪同下回到休息室，留下11投7中拿21分成績單。

上周面對金塊隊時，柯瑞也撞到同樣部位，現在確定缺席，柯爾強調全隊必須度過沒有柯瑞的時期，「我們知道我們可以保持住現在狀態，上季他不在時我們也挺過了，我認為例行賽最後10場和季後賽我們表現出色，從中得到些經驗，我們有信心可以繼續走下去，今年結束前達到想完成的目標。」

勇士 柯瑞 明星賽

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