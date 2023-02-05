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NBA／避談厄文放話要求交易 籃網主帥暗批不負責任

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馮恩(右)接掌兵符雖帶領籃網打出佳績，如今卻面臨陣容可能重整的問題。 歐新社
馮恩(右)接掌兵符雖帶領籃網打出佳績，如今卻面臨陣容可能重整的問題。 歐新社

厄文（Kyrie Irving）在季中交易截止日前拋出賣我震撼彈，讓本季已經走得崎嶇的籃網再度面臨一大難題。總教練馮恩（Jacque Vaughn）在面對這樣的交易風波時，被問到是否對厄文的行為感到失望，而他也談到了自己的想法。

「這件事有商業的一面，也有人性的一面。我選擇從人性的角度去接觸它，以一個普通人的視角來審視。有關商業方面的工作留給籃網總管馬克斯（Sean Marks）和他的團隊。」馮恩說。

針對厄文突然拋出交易的做法，馮恩沒有直接反應，但他也意有所指地表示：「我認為身為一名籃球員，你一定要有責任感，就像我作為一名教練也是如此。我每天都在做我的工作，那就是我的職責。」

在回應媒體的過程中，馮恩還用了「這是他期望1到17歲的孩子們應該要懂的道理」語氣中似乎是在暗批厄文的不負責任行為，認為他連一個青少年都不如。

由於杜蘭特（Kevin Durant）持續養傷中，厄文也因右小腿痠痛缺席今天對巫師的比賽。但上半場一度落後23分的籃網卻在湯瑪斯（Cam Thomas）和桑姆納（Edmond Sumner）兩人分別得分創新高的帶領下，上演一場大逆轉。

馮恩認為出現這種狀況雖然艱難，但對球員來說卻是一次很棒的挑戰，他透露昨天和每個球員都有過交談。「我對他們說，這不會讓我們氣氛變得很奇怪。我們是來打球的，我們是來工作的，每個人只要上場做好你的工作就可以了。我對他們說，我們已經邁出了第一步，讓我們努力爭取勝利。」

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