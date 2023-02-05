NBA／填補雙星空缺上演驚奇逆轉秀 籃網小將：我們拚命努力訓練

在沒有雙星的情況下，籃網二年級小將湯瑪斯（Cam Thomas）充分把握表現機會，替補上場29分鐘狂飆44分6籃板5助攻，創下生涯得分紀錄，更在第四節剩下11.1秒完成致勝三分打，幫助籃網克服一度落後23分的窘境，演出驚奇大逆轉。

「今天我獲得機會來展現自己的能力。我一直都能做到這些，這也是我籃球生涯每個階段的教練所對我的要求。」湯瑪斯說，「當我第三節登場時，我知道我必須火力全開。」

提出交易申請的厄文（Kyrie Irving），賽前因右小腿痠痛決定缺席，沒有雙槍壓陣的籃網在上半場一度落後23分之多，進入第三節最多也輸到21分。但湯瑪斯下半場大爆發狂砍30分，加上桑姆納（Edmond Sumner）整場比賽也拿到個人生涯新高29分，籃網兩節豪取70分，不可思議地逆轉巫師。

「每個人都對厄文的事情感到很驚訝，但這和我無關。厄文還是我兄弟。他是少數聯盟中我可以真正視為兄弟的人之一，我很多事情都可以詢問他，仰賴他。」湯瑪斯說。

桑姆納也讚賞了湯瑪斯的表現，畢竟對這兩人來說，獲得充足的上場時間和開火權堪稱難能可貴。

「人們不會明白我們真正經歷了什麼。每天拚命練球，卻得不到上場時間。你必須要在心理層面隨時做好準備，這是很艱難的。看到湯瑪斯砍下44分，這真的意義重大。我知道他平常訓練有多努力，我們每天都在競爭。」

桑姆納說：「當教練喊到你的名字時，你必須做好準備，如此才能爭取上場時間。」