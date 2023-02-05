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NBA／厄文再次攜手詹皇？ 媒體曝交易關卡多難度高

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「厄文連續劇」續集再度上演。 美聯社
「厄文連續劇」續集再度上演。 美聯社

當詹姆斯（LeBron James）帶著38歲不老身軀昂首前進即將加冕NBA歷史得分王之際，「皇氣逼人」的背後，驀然回首卻只見打完前面54場例行賽的紫金湖人，勝場數竟還比上季少了一場，在西區僅贏過火箭和馬刺，排名第13。

「我們還剩下多少場比賽？」詹姆斯在今天敗給鵜鶘後有感而發，「只剩下28場比賽了，我們仍然在反覆做著同樣的事情。」

以湖人這套金光閃閃的陣容卻只能勉強贏過火箭和馬刺兩支力拚狀元籤的球隊，對詹姆斯來說確實情何以堪。只是從開季以來的攻守泥淖和陣型調配問題依然持續困住了整支球隊，令他們難以找到奪勝方程式。

隨著厄文（Kyrie Irving）趕在季中交易截止日前拋出賣我震撼彈，從去年到現在一路都充斥交易流言的湖人，似乎看到了陣容強力升級的最後一絲希望。特別是詹姆斯去年和厄文的「眉來眼去」，更加深了兩人再次攜手合作的無限想像。

只是擺在眼前最現實的問題是，湖人有什麼籌碼可以從籃網手上換來這位屢生爭議的天才後衛？

湖人所能提供的，也就是所有人幾乎耳熟能詳的終極交易包：衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加上2027年、2029年首輪選秀權；但這樣的報價能否就此打動籃網？至少，籃網目前顯然沒那麼大的興趣收進衛斯特布魯克。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）即透露，目前至少包括湖人、獨行俠、太陽和快艇都處於交易談判之中，籃網交易前提在於至少要能維持現有的競爭力，等待杜蘭特（Kevin Durant）的回歸。

而就一些媒體所指出，湖人若想和籃網談判，恐怕得想辦法拉進第三方球隊，甚至是第四方，藉此各取所需，只是如此操作難度自然不低。另一個問題大概就是厄文的這份續約條件。

據《洛杉磯時報》的報導，厄文對於今夏在自由市場的續約條件要求很高，他將尋求一份4年頂級合約，然而湖人更傾向於開出一份兩年合約，這和詹姆斯的剩餘合約年限相同。雙方之間肯定會有不小程度的落差。

在交易重重關卡之下，或許也能讓人回想起去年杜蘭特和球團之間的連續劇，最終的妥協回歸，不啻也會是一個可能的結局。

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