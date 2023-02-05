NBA／魔術灰狼全武行 班霸、小瑞佛斯皆遭禁賽
灰狼隊與魔術隊3日晚間發生場上衝突，懲處今天出爐。魔術中鋒班霸（Mo Bamba）遭禁賽4場，灰狼得分後衛小瑞佛斯（Austin Rivers）禁賽3場。在那場衝突中，雙方共有5名球員遭到驅逐出場。
法新社報導，NBA執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）今天宣布這項處罰，其中魔術得分後衛薩格斯（Jalen Suggs）也遭禁賽1場，「因為薩格斯狠狠勒住小瑞佛斯的脖子，並將他拉到地板上，雙方衝突因此加劇」。
灰狼前鋒麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因在衝突中的角色遭罰2萬美元（約新台幣60萬元），包括加入戰局與推擠班霸。NBA今天表示，麥丹尼爾斯與薩格斯「並非以勸和的角色介入衝突」。灰狼大前鋒普林斯（Taurean Prince）同樣因衝突被逐出場，但未遭到懲處。
這場衝突是在灰狼與魔術交戰的第三節爆發，小瑞佛斯與班霸在魔術板凳前互有爭執。班霸起身離開座位，他與小瑞佛斯互毆，引爆兩隊衝突，保全人員急忙把將雙方球員分開。
NBA在今天發出的聲明中表示：「事件發生後，班霸在更衣室外的走廊上，試圖持續以具敵意的方式接觸小瑞佛斯，他還猛烈推擠了一名保全人員。」聲明中並補充，「2名球員在比賽結束後，持續在社群媒體上叫陣」。
班霸4場禁賽處分將開始執行，薩格斯禁賽1場將在明天魔術於客場對抗黃蜂時執行。灰狼明天於主場迎戰金塊時，小瑞佛斯的禁賽處分開始執行。
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