NBA／找回重傷前狀態飆新高41分 穆雷：出手很舒服

近期逐漸擺脫過去重傷陰霾的金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray），近期火力兇猛，在主場對老鷹的比賽中飆出賽季新高41分，外帶7助攻5籃板，連3戰破30分，也是自2021年2月以來再度拿超過40分，幫助金塊在主場以128比108輕取老鷹。金塊收下3連勝，戰績已經追上塞爾蒂克，聯盟龍頭競爭白熱化。

「我就是出手投得很舒服。隊友把球餵給我，我就命中這些投籃，在場上能打出節奏感覺很棒。我喜歡在主場球迷面前打球，他們支撐著我前進，我把這些功勞都歸於球迷們。」穆雷說。

談到穆雷的7顆三分球和41分進帳，金塊主帥馬龍（Michael Malone）表示：「充滿侵略性的穆雷才是真正恐怖，我樂見於此。」

Jamal Murray was HOOPING tonight!



A season-high 41 PTS, 7 3PM, 7 AST and a @nuggets win 🔥 pic.twitter.com/epBtvvgdiK — NBA (@NBA) February 5, 2023

穆雷的火力彷彿找回受傷前的狀態，約柯奇（Nikola Jokic）也樂於包辦場上所有工作。此戰他又送出14分18籃板10助攻，連3場完成大三元，且最近9場比賽拿到7次大三元，本季累積18次，生涯則是94次。

更可怕的是，本季只要約柯奇演出大三元，金塊18戰全勝。此外，約柯奇本季助攻數已經達到465次，高居聯盟第一。

老鷹這場比賽再度少了當家後衛楊恩（Trae Young），墨瑞（Trae Young）攻下28分10助攻4籃板，杭特（De'Andre Hunter）20分，卡佩拉（Clint Capela）12分11籃板。