NBA／加拿大史上第4位全明星 亞歷山大：兒時夢想實現

憑藉加入聯盟以來的最佳賽季演出加上雷霆戰績的成長,球隊一哥亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)獲得青睞,生涯首度入選全明星賽,也是奈許(Steve Nash)、麥格羅(Jamaal Magloire)和維金斯(Andrew Wiggins)之後,史上第4位入選全明星賽的加拿大籍球員。

人逢喜事精神爽,受此激勵的亞歷山大在今天對火箭比賽中挾著23投14中包括15罰14中的火力,只打三節就豪取42分6助攻4籃板3抄截2阻攻,本季第4度破40分,也是單場得分次高,這也是雷霆陣中自杜蘭特(Kevin Durant)以來首位三節破40分的球員,率領雷霆以153比121痛宰對手,結束2連敗。

雷霆團隊投籃命中率高達57.7%,更砍進賽季新高21顆三分球,單場153分追平國王,並列本季球隊單一比賽得分最高紀錄,更是球隊搬到奧克拉荷馬市之後的最高得分紀錄。

對亞歷山大來說,今天比賽還達成了生涯5000分的里程碑,若純以雷霆隊史來看,他是衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、杜蘭特、伊巴卡(Serge Ibaka)、亞當斯(Steven Adams)之後第5位達此門檻的球員。

Shai Gilgeous-Alexander (42 PTS, 6 AST) went OFF for his fourth 40+ PT performance of the season in the @okcthunder win 👏 pic.twitter.com/tt6CJQ1875