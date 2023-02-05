NBA／加拿大史上第4位全明星 亞歷山大：兒時夢想實現

憑藉加入聯盟以來的最佳賽季演出加上雷霆戰績的成長，球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲得青睞，生涯首度入選全明星賽，也是奈許（Steve Nash）、麥格羅（Jamaal Magloire）和維金斯（Andrew Wiggins）之後，史上第4位入選全明星賽的加拿大籍球員。

人逢喜事精神爽，受此激勵的亞歷山大在今天對火箭比賽中挾著23投14中包括15罰14中的火力，只打三節就豪取42分6助攻4籃板3抄截2阻攻，本季第4度破40分，也是單場得分次高，這也是雷霆陣中自杜蘭特（Kevin Durant）以來首位三節破40分的球員，率領雷霆以153比121痛宰對手，結束2連敗。

雷霆團隊投籃命中率高達57.7%，更砍進賽季新高21顆三分球，單場153分追平國王，並列本季球隊單一比賽得分最高紀錄，更是球隊搬到奧克拉荷馬市之後的最高得分紀錄。

對亞歷山大來說，今天比賽還達成了生涯5000分的里程碑，若純以雷霆隊史來看，他是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、杜蘭特、伊巴卡（Serge Ibaka）、亞當斯（Steven Adams）之後第5位達此門檻的球員。

Shai Gilgeous-Alexander (42 PTS, 6 AST) went OFF for his fourth 40+ PT performance of the season in the @okcthunder win 👏 pic.twitter.com/tt6CJQ1875 — NBA (@NBA) February 5, 2023

亞歷山大在接受採訪時透露，當全明星賽替補陣容公佈之際，自己正和朋友家人一起待在家裡。對於自己能夠獲得入選全明星賽的肯定，亞歷山大也表達自己的興奮之情。「每個孩子都夢想能夠進入全明星賽，能成為其中一員是莫大的榮耀，我很高興可以圓夢。」

今年全明星賽的選秀作了一些變革，將在比賽前才會開始挑人，也就是說，球員要到最後一刻才會知道自己的隊友是誰。對此，亞歷山大表示這將會非常有趣，「這幾乎就像是一場街頭比賽，很酷，我很喜歡。」