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NBA／里拉德砍40分無用 雙拳難敵公牛三劍客爆發

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
拉文(右)和里拉德賽後擁抱致意。 法新社
拉文(右)和里拉德賽後擁抱致意。 法新社

狀態火熱並入選全明星賽的里拉德（Damian Lillard），在今天客場比賽中又狂轟40分5籃板5助攻，但雙拳難敵6掌，面對公牛三劍客合砍86分的火力優勢，拓荒者力戰四節後，仍是以121比129落敗，結束近期3連勝。

德羅展（DeMar DeRozan）拿下27分7籃板7助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）23分11籃板4助攻，沒有入選全明星賽的拉文（Zach LaVine）則是飆出36分6籃板5助攻。

公牛前三節打完取得5分領先，末節德羅展獨拿12分，佛西維奇和拉文也合拿14分，擋住西蒙斯（Anfernee Simons）和里拉德合砍20分的反撲力道。

公牛此戰團隊命中率衝到6成，且送出32次助攻，加上拓荒者4天內打了3場客場比賽，雙方在下半場比賽的體能也出現落差。拓荒者在第四節剩下8分鐘左又追到僅有1分差，公牛隨後殺出一波12比0的攻勢，奠定了贏球基礎。

「我認為這確實是一個因素，你會開始感到疲憊；在比賽中會出現失誤，或是精神層面的鬆懈，這些可能是背靠背客場連續作戰所造成的影響。」里拉德說。

里拉德在最近13場比賽中已經有7場比賽至少砍下40分，期間也有10場比賽超過30分；西蒙斯進帳27分，哈特（Josh Hart）13分12籃板5助攻，葛蘭特（Jerami Grant）13分5籃板4助攻。

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