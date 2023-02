NBA／里拉德砍40分無用 雙拳難敵公牛三劍客爆發

狀態火熱並入選全明星賽的里拉德(Damian Lillard),在今天客場比賽中又狂轟40分5籃板5助攻,但雙拳難敵6掌,面對公牛三劍客合砍86分的火力優勢,拓荒者力戰四節後,仍是以121比129落敗,結束近期3連勝。

德羅展(DeMar DeRozan)拿下27分7籃板7助攻,佛西維奇(Nikola Vucevic)23分11籃板4助攻,沒有入選全明星賽的拉文(Zach LaVine)則是飆出36分6籃板5助攻。

Zach LaVine fueled the @chicagobulls to the win with 36 PTS, 6 REB, 5 AST, 2 STL and 5 3PM! pic.twitter.com/zPZP4qOfkN