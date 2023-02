NBA／柯瑞第三節左膝傷退場 勇士險勝獨行俠止連敗

面對沒有唐西奇(Luka Doncic)坐鎮的獨行俠,勇士雖然打來得心應手,一度在第三節取得23分領先優勢,然而球隊又再度出現虎頭蛇尾的驚險景象,第四節被對手全力瘋狂追趕,打到剩下1分鐘時僅有5分差距;所幸獨行俠接下來多次出手無功而返,勇士才有驚無險地以119比113拿下勝利。

勇士會出現如此險境跟柯瑞(Stephen Curry)第三節左膝受傷被迫提前退場有關。柯瑞是在第三節剩下2分鐘時,因防守萊特(McKinley Wright IV)左膝遭到撞傷,後續經過X光檢查為陰性,他將會進一步接受核磁共振檢查。值得注意的是,柯瑞在先前對金塊的比賽中也有傷到左膝蓋。

目前還無法確認柯瑞會休息多久時間,先前他才因左肩傷勢缺席了11場比賽,勇士期間拿到6勝5敗。勇士結束近期的2連敗,目前排名回到西區第7,與獨行俠差距縮小到0.5場。

柯瑞退場前展現絕佳手感,11投7中得到21分7助攻6籃板,格林(Draymond Green)17分9籃板9助攻2阻攻,湯普森(Klay Thompson)14分,庫明加(Jonathan Kuminga)和迪文森佐(Donte DiVincenzo)各拿13分;波爾(Jordan Poole)全場6投1中,只得到3分3籃板1助攻,失誤甚至還比得分多。

丁威迪(Spencer Dinwiddie)獲得25分4籃板4助攻,小哈德威(Tim Hardaway Jr.)22分,芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)18分9籃板。

17 PTS

9 REB

9 AST

3 BLK

3 3PM



Draymond did it all for the @warriors in their win 😤 pic.twitter.com/GvvLKLdlIB