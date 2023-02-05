快訊

今天元宵節想祭拜補財庫？ 命理師傳「關鍵紅包」眉角

油價降了 中油：明起汽、柴油各調降0.1、0.3元

拉丁美洲也出現「類似中國氣球」？這兩國證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞第三節左膝傷退場 勇士險勝獨行俠止連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(中)在比賽中左膝受傷，後續情況仍待觀察。 美聯社
柯瑞(中)在比賽中左膝受傷，後續情況仍待觀察。 美聯社

面對沒有唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠，勇士雖然打來得心應手，一度在第三節取得23分領先優勢，然而球隊又再度出現虎頭蛇尾的驚險景象，第四節被對手全力瘋狂追趕，打到剩下1分鐘時僅有5分差距；所幸獨行俠接下來多次出手無功而返，勇士才有驚無險地以119比113拿下勝利。

勇士會出現如此險境跟柯瑞（Stephen Curry）第三節左膝受傷被迫提前退場有關。柯瑞是在第三節剩下2分鐘時，因防守萊特（McKinley Wright IV）左膝遭到撞傷，後續經過X光檢查為陰性，他將會進一步接受核磁共振檢查。值得注意的是，柯瑞在先前對金塊的比賽中也有傷到左膝蓋。

目前還無法確認柯瑞會休息多久時間，先前他才因左肩傷勢缺席了11場比賽，勇士期間拿到6勝5敗。勇士結束近期的2連敗，目前排名回到西區第7，與獨行俠差距縮小到0.5場。

柯瑞退場前展現絕佳手感，11投7中得到21分7助攻6籃板，格林（Draymond Green）17分9籃板9助攻2阻攻，湯普森（Klay Thompson）14分，庫明加（Jonathan Kuminga）和迪文森佐（Donte DiVincenzo）各拿13分；波爾（Jordan Poole）全場6投1中，只得到3分3籃板1助攻，失誤甚至還比得分多。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）獲得25分4籃板4助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）22分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）18分9籃板。

相關新聞

NBA／只差36分！詹姆斯客場累慘回主場拚得分王

湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對鵜鶘隊攻下27分，距離打破「天鉤」賈霸（Kareem Abd...

NBA／柯瑞第三節左膝傷退場 勇士險勝獨行俠止連敗

面對沒有唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠，勇士雖然打來得心應手，一度在第三節取得23分領先優勢，然而球隊又再度出現虎頭蛇尾的驚險景象，第四節被對手全力瘋狂追趕，打到剩下1分鐘時僅有5分差距

NBA／少厄文無礙！籃網小將轟44分加致勝球導演大逆轉

高喊「賣我」震撼季中交易市場的厄文（Kyrie Irving），在今天主場對巫師的比賽中因右小腿痠痛缺席，但二年級小將湯瑪斯（Cam Thomas）扛下重任，替補上場29分鐘狂轟44分6籃板5助攻，一

NBA／明言詹皇渴望攜手厄文 名記：密切關注湖人動向

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，就在厄文（LeBron James）拋出「賣我宣言」之後，包括湖人、太陽、獨行俠等都傳出一直與籃網接觸，而這其中尤以湖

NBA／英格倫轟賽季新高35分 鵜鶘逆轉湖人終結10連敗

面對前東家湖人，鵜鶘鋒線大將英格倫（Brandon Ingram）狂轟賽季新高35分，外加5籃板4助攻，帶領球隊扭轉上半場落後兩位數分差的劣勢，在主場以131比126力退對手，終結近期的10連敗。

NBA／雙星各破30分力退尼克 貝頓關鍵三分拯救快艇

儘管布朗森（Jalen Brunson）攻下加盟尼克以來的單場次高41分，不過快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）今天久違完全合體，兩人各攻下至少30分，加上貝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。