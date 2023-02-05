NBA／安戴托昆波35分大三元 公鹿滅火勇奪7連勝
面對人手短缺的熱火，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）縱橫全場攻下35分15籃板11助攻，帶領公鹿在客場以123比115撲滅熱火，取得7連勝，同時和塞爾蒂克的差距也縮小到1場。
這是安戴托昆波本季第3次大三元，生涯累積32次，追平朗多（Rajon Rondo）的次數，並列史上第14。而單場11次助攻也是安戴托昆波本季個人新高。
雖然熱火整場比賽僅動用8人，不過前三節在巴特勒（Jimmy Butler）攻下32分的帶領下，沒有被公鹿甩開比分，雙方僅有2分差距；第四節初，艾倫（Grayson Allen）和卡特（Jevon Carter）連拿8分，幫助公鹿取得兩位數領先，熱火持續緊追，但安戴托昆波單節獨拿10分，幫助球隊穩住領先局面。
米道頓（Khris Middleton）替補上場20分鐘，14投9中獲得24分7籃板4助攻，顯現狀態愈來愈出色；艾倫（Grayson Allen）19分，哈勒戴（Jrue Holiday）15分5籃板，康納頓（Pat Connaughton）14分。
巴特勒末節一分未得，以32分8籃板作收；赫洛（Tyler Herro）24分6助攻5籃板，阿德巴約（Bam Adebayo）16分11籃板8助攻2抄截，馬丁（Caleb Martin）17分9籃板。
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