NBA／只差36分！詹姆斯客場累歪回主場拚得分王

湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對鵜鶘隊攻下27分，距離打破「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）生涯38387分紀錄僅差36分，台灣時間周三回到主場面對雷霆隊的比賽可能就是紀錄締造日，成眾所矚目焦點的主角承認自己「累慘」，但也會為下一戰做好準備。

湖人連5場客場征途今天結束，詹姆斯除對籃網隊時休兵，另外4場有3場出賽40分鐘或更多，4戰得分也都在26分以上，證明就算38歲仍有球場主宰力。

今天湖人雖以126：131遭鵜鶘逆轉，詹姆斯22投10中下進帳27分，外加9籃板和6助攻，生涯得分達到38352分，只差35分追平賈霸的38387分，下一戰就可能打破賈霸高懸將近39年的歷史得分王紀錄。

「得分王」身分已進入射程範圍，詹姆斯成全聯盟焦點，他也明白外界期待，今天出賽40分鐘的他說：「我累歪了，但我會為（美國時間）周二做好準備。」

詹姆斯本季已有9場比賽得分超過37分，下戰就登基得分王不是不可能；若是周三得分不到36分，台灣時間周五主場面對公鹿隊也是締造歷史紀錄的可能時間點。