NBA／雙星各破30分力退尼克 貝頓關鍵三分拯救快艇

儘管布朗森(Jalen Brunson)攻下加盟尼克以來的單場次高41分,不過快艇雙星雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)今天久違完全合體,兩人各攻下至少30分,加上貝頓(Nicolas Batum)第四節關鍵壓哨三分球,幫助快艇得以死裡逃生,最終在客場歷經延長賽後以134比128擊退尼克,快艇在最近9場比賽中取得7勝。

Kawhi (35 PTS) and PG (30 PTS) combine for 65 PTS in the @LAClippers thrilling overtime win on the road 🔥 pic.twitter.com/aDO7paai1D