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NBA／雙星各破30分力退尼克 貝頓關鍵三分拯救快艇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德飆35分助快艇近9戰奪7勝。 美聯社
雷納德飆35分助快艇近9戰奪7勝。 美聯社

儘管布朗森（Jalen Brunson）攻下加盟尼克以來的單場次高41分，不過快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）今天久違完全合體，兩人各攻下至少30分，加上貝頓（Nicolas Batum）第四節關鍵壓哨三分球，幫助快艇得以死裡逃生，最終在客場歷經延長賽後以134比128擊退尼克，快艇在最近9場比賽中取得7勝。

事實上，快艇此戰原本不用打得如此辛苦，因為在第四節他們一度領先17分之多，然而在布朗森和葛萊姆斯（Quentin Grimes）的帶動下，尼克上演絕地大反攻，甚至在剩下18.9秒靠著布朗森的三分球，取得3分超前。

喬治搶投三分未中，但進攻籃板重新回到快艇手上，反而讓貝頓在45度角砍進追平比分的壓哨三分球，硬是將比賽帶進延長。快艇延長賽中頻頻站上罰球線，全隊一共獲得18次罰球機會，遠比尼克多出14次，其中雷納德和鮑威爾（Norman Powell）聯手12罰11中，還是鎖定這場勝利。

雷納德雖然前一場對公鹿中止了連11場至少24分的表現，但此役12罰全中又攻下35分5籃板3助攻4抄截，喬治16投9中包括5記三分球，也有30分8籃板5助攻進帳。鮑威爾持續扮演板凳殺手，得到24分7籃板3助攻，莫里斯（Marcus Morris Sr.）17分6籃板3助攻。

除了布朗森的41分7助攻5籃板外，藍道（Julius Randle）也有28分11籃板7助攻的表現，巴瑞特（RJ Barrett）14分5籃板4助攻，葛萊姆斯13分5籃板。尼克開季至今主場勝率仍低於5成，是聯盟唯一一支客場戰績優於主場的球隊。

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