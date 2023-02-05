NBA／明言詹皇渴望攜手厄文 名記：密切關注湖人動向

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，就在厄文（LeBron James）拋出「賣我宣言」之後，包括湖人、太陽、獨行俠等都傳出一直與籃網接觸，而這其中尤以湖人的動作最引人注目。

沃納羅斯基表示，儘管厄文目前沒有提給球團自己下家的首選名單，但他與湖人方面彼此都有意願合作，這樣的共識和默契甚至可以追溯到去年休賽季。而這其中自然和前隊友詹姆斯有莫大關聯。

消息指出，詹姆斯（LeBron James）對於引進厄文再續前緣一事表達堅定支持，湖人本身也持續在積極爭取。對湖人來說，最大籌碼莫過於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的鉅額到期合約，以及遲遲不願鬆手的2027年、2029年首輪選秀權。

「必須密切關注湖人的動向。詹姆斯渴望得到厄文，如果他們願意出手，他們擁有必要的交易籌碼資產。」沃納羅斯基說道。

厄文今天因右小腿痠痛缺席主場對巫師的比賽，有媒體就直言，厄文在之前已經打完了他在布魯克林的最後一場比賽。