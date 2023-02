NBA／少厄文無礙！籃網小將轟44分加致勝球導演大逆轉

高喊「賣我」震撼季中交易市場的厄文(Kyrie Irving),在今天主場對巫師的比賽中因右小腿痠痛缺席,但二年級小將湯瑪斯(Cam Thomas)扛下重任,替補上場29分鐘狂轟44分6籃板5助攻,一舉刷新生涯得分紀錄;更重要的是,他在第四節最後11.1秒完成關鍵三分打,幫助籃網克服一度落後23分的困境,最終以125比123上演驚奇大逆轉。

厄文的缺陣讓籃網上半場宛如群龍無首,任由巫師肆意進攻,波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)一人拿下20分,幫助巫師一度拉開23分,半場打完取得73比55的大幅領先;然而身陷交易風暴又沒有杜蘭特(Kevin Durant)壓陣的籃網,卻展現出捍衛主場的驚人鬥志和韌性。

Cam’s career-high night 😤



Cam Thomas drops 44 PTS (19 in Q4) to fuel the @BrooklynNets' huge comeback win! pic.twitter.com/TOafUTDVBF