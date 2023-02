NBA／英格倫轟賽季新高35分 鵜鶘逆轉湖人終結10連敗

面對前東家湖人,鵜鶘鋒線大將英格倫(Brandon Ingram)狂轟賽季新高35分,外加5籃板4助攻,帶領球隊扭轉上半場落後兩位數分差的劣勢,在主場以131比126力退對手,終結近期的10連敗。

這是英格倫自去年3月6日對金塊以來得到38分之後的單場最高得分,這個賽季受到傷勢影響一度連續缺席了30場比賽,直到1月底才回歸。此役他在第三節獨拿11分,搭配全隊火力爆發單節豪取42分,得以將原本落後11分的劣勢追到僅差3分。

英格倫第四節又拿到8分,加上墨菲(Trey Murphy III)和麥凱倫(C.J. McCollum)也合拿15分,鵜鶘趁勢反擊,同時透過將湖人團隊命中率壓低在僅有33.3%,特別是在最後時刻,麥凱倫和英格倫接連拿下7分,鵜鶘將領先差距擴大到6分差,湖人反擊無力,2連勝也為之中斷。

鵜鶘全隊6人得分雙位數,包括5人至少拿到18分,帶給湖人防線莫大壓力。麥凱倫得到23分7助攻,墨菲21分5籃板,瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)18分14籃板5助攻;小將艾爾瓦拉多(Jose Alvarado)11投7中,替補貢獻18分,南斯(Larry Nance Jr.)同樣也在對前東家繳出10分9籃板4助攻的成績。

逼近歷史之巔的詹姆斯(LeBron James)此戰拿下27分,另外還有9籃板6助攻進帳,距離打破「天鉤」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)生涯38387分紀錄僅差36分,有機會在下一戰主場對雷霆的比賽中榮登NBA得分王寶座。

戴維斯(Anthony Davis)則有34分14籃板3助攻2阻攻的表現,施羅德(Dennis Schroder)傳出10次助攻;衛斯特布魯克(Russell Westbrook)獲得15分4籃板4助攻,布朗(Troy Brown Jr.)和華克(Lonnie Walker IV)也有都兩位數得分。

