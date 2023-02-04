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NBA／獨行俠對厄文持保留態度 美媒曝光交易籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
傳出獨行俠隊也對交易厄文有興趣。 美聯社
傳出獨行俠隊也對交易厄文有興趣。 美聯社

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）向球隊提出交易申請，傳出獨行俠隊也對交易厄文有興趣，不過獨行俠隨隊記者卡托（Tim Cato）指出，球隊高層對於引進厄文還存有不少擔憂。

卡托指出，獨行俠首要面對的問題是厄文是否願意在季後留隊。部分球隊高層也不看好厄文與唐西奇（Luka Doncic）的組合，因為兩個人的個性截然不同，此外還有很多不安因素，這些因素將決定提供多少交易籌碼。

《CBS》記者昆恩（Sam Quinn）指出，獨行俠可能提供的籌碼包括2024年起的首輪籤，以及後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）、前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），獨行俠應該明白這種機會並不多見，如果獲得厄文有望在西區混戰中突圍。

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