NBA／與班霸爆激烈衝突 小瑞佛斯：我只是要他放尊重

灰狼隊今天在主場迎戰魔術隊的比賽中，雙方於第三節爆發嚴重的肢體衝突事件，並有5名球員遭到驅逐出場，而身為事主的小瑞佛斯（Austin Rivers）賽後表示，自己只是上前要班霸（Mo Bamba）尊重別人，並沒有要製造衝突，但也對於身為球隊年長的球員卻引爆這次事件致歉。

小瑞佛斯今天在比賽進行到第三節尾聲，突然在魔術板凳席邊與班霸（Mo Bamba）爆發衝突事件，隨後包括魔術薩格斯（Jalen Suggs）、灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和普林斯（Taurean Prince）也都捲入衝突事件中並遭到驅逐出場。

賽後瑞佛斯在談到這次的衝突事件時，他強調自己只是上前要班霸（Mo Bamba）尊重對手，「我只是不喜歡他和我說話的方式，我並不認識這個傢伙，對他一無所知，只知道他是魔術隊的成員，然後他開始不斷說話，我只是上前跟他說『兄弟，保持尊重』。」

小瑞佛斯強調，自己並不想造成衝突，但當一位像班霸這樣的7呎長人站在面前並且帶著攻擊性衝過來時，他只能選擇保護自己，「他揮了一拳然後沒有打中，那個時候我必須保護自己。」

至於班霸在賽後則是拒絕回應這次的衝突事件，而與他一同在魔術板凳席的佛爾茲（Markelle Fultz）則強調，班霸只是說一些尋常的垃圾話，並沒有不尊重對手的地方，「我們只是在找樂趣、說垃圾話，他們也在做同樣的事情，但他非常生氣，所以他選擇以這種方式報復。」