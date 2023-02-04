NBA／支持湖人交易厄文 魔術強森：想看他穿紫金戰袍

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）稍早喊出「賣我」引發震撼。根據消息，湖人、太陽、獨行俠及快艇等隊有意追求，湖人球星詹姆斯（LeBron James）更是發推文，暗示厄文加盟湖人的可能性，湖人傳奇名將魔術強森（Magic Johnson）聽聞後，也公開支持湖人透過交易得到厄文。

「就我個人而言，我想看到穿上紫金戰袍的厄文。」魔術強森說。

厄文過去與詹姆斯曾在騎士隊合作3個賽季，並在2015-16年賽季合力拿下總冠軍。兩人再度聯手的畫面，引發球迷無限想像，不少人在網路上合成厄文穿上湖人球衣的圖片。厄文本季表現出色，場均能貢獻27.1分、5.3助攻、5.1籃板，投籃命中率48.6%、三分球命中率37.4%。

湖人戰績雖然目前僅西區第12，不過離西區第10的拓荒者隊只有1.5場勝差，仍有望闖進附加賽。根據消息，湖人因為戴維斯復出及交易來八村壘，已經重燃希望，願意在交易截止日前補強陣容。