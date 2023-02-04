NBA／韋德之子加盟開普敦老虎 「早哥」愛禮上季也打過

NBA退役球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的兒子小韋德（Zaire Wade）在去年3月遭到發展聯盟鹽湖城明星隊釋出後，今天正式轉戰非洲聯賽開普敦老虎隊，即將在非洲延續職業籃球員生涯。

20歲的小韋德在前年10月參加發展聯盟選秀會，以第10順位被爵士附屬的鹽湖城明星隊選中就此展開職業生涯，不過在僅為球隊效力12場比賽繳出平均1.8分、1.3助攻、2.5籃板的數據後，小韋德就因為受傷進入傷兵名單，並在3月時遭到釋出。

不過小韋德近日在父親的陪同下前往非洲籃球聯盟的在巴黎舉行的聯合試訓，並在今天傳出與南非的開普敦老虎隊簽約，即將在非洲延續職業籃球員生涯。

非洲籃球聯盟是由NBA與FIBA攜手在2019年時創立，由12支球隊組成參賽，每支參賽球隊都必須透過國內聯賽取得資格，目前該聯盟舉辦4年來已經成為非洲最高頂級聯賽，每個賽季的冠軍也將有資格參加FIBA舉辦的世俱盃。

依據非洲籃球聯盟的外籍球員規定，每支球隊必須至少擁有8名本土球員以及4名外籍球員，而4名外籍球員中有兩名必須來自非洲其他國家，而去年前台啤英熊隊洋將「早哥」愛禮（Cleanthony Early）就曾為開普敦老虎征戰季後賽，但僅打了一場比賽球隊就遭到淘汰。