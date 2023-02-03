中職／富邦Thank You+1 游游卸下啦啦隊身分

富邦悍將棒球隊及富邦勇士籃球隊專屬啦啦隊Fubon Angels今天宣布異動，人氣極高的游游卸下啦啦隊身分，轉戰人生新跑道，結束4年的FA生涯。

游游從2019年加入Fubon Angels，為賽事及訓練奔波，場邊賣力應援的亮眼表現及甜美的笑容，讓她累積極高人氣。Fubon Angels粉絲團發出Thank You文，謝謝游游這些年為Fubon Angels的貢獻付出，祝福她在新的領域力爭上游，持續綻放屬於自己的光芒。

Fubon Angels本季編制預期將維持16人，游游離隊異動後，將補進新戰力，據悉將有過去曾擔任Fubon Angels的人氣成員回歸。