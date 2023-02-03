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NBA／哈勒戴暌違9年重返明星賽創紀錄 安戴托昆波：他值得
NBA今天公布明星賽替補球員名單，公鹿隊後衛哈勒戴（Jrue Holiday）獲選，這也是他暌違9年後再度進入明星賽，創下NBA史上入選間隔最長的紀錄。
哈勒戴2012-13年賽季效力76人隊時曾入選明星賽，該季繳出場均17.7分、8.0助攻、4.2籃板的成績單，儘管接下來幾季哈勒戴持續繳出類似數據，仍無法獲選。
不過哈勒戴的入選也引發爭議，雖然他擁有優異的防守能力，但本季帳面成績不如76人隊哈登（James Harden）及尼克隊布朗森（Jalen Brunson），引發不少球迷質疑。面對外界質疑，隊友「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受訪時選擇力挺，「哈勒戴能進全明星賽我真的很開心，已經等不及和他去明星賽，他絕對值得全明星。」
哈勒戴也透露獲選當下的反應，「我當時跟家人在一起，這是美好的時刻，感謝我的家人、隊友及教練，是他們讓我變更好。入選的意義很重大，我努力工作得到回報。」
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