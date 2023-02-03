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NBA／本季17場大三元全都贏球 約柯奇攜手穆雷飆退勇士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇攻下22分、16助攻、14籃板本季第17次「大三元」，這17場金塊全部贏球。 美聯社
約柯奇攻下22分、16助攻、14籃板本季第17次「大三元」，這17場金塊全部贏球。 美聯社

西區戰績龍頭金塊隊今天在主場迎戰衛冕軍勇士隊，在約柯奇（Nikola Jokic）攻下22分、16助攻、14籃板本季第17次「大三元」，穆雷也維持火燙手感貢獻33分下，最終金塊就以134：117賞給勇士2連敗，且本季約柯奇拿下「大三元」的賽事，金塊已經收下17勝0敗佳績。

在4場比賽吞下3敗後，西區龍頭金塊近兩場比賽展現凶猛進攻火力，尤其是本季傷癒復出的穆雷近兩戰手感火燙，繼日前對戰鵜鶘隊攻下32分後，今天與勇士之戰又靠著23投12中的高效率演出攻下33分，本季首度連續兩場比賽都拿下至少30分，且在他拿下30分的賽事中，金塊本季已經收下5連勝。

而金塊的贏球保證還不光是穆雷的好表現，球隊一哥約柯奇今天也再次繳出「大三元」數據主宰比賽，本季至今17度拿下「大三元」球隊也都收下勝利，在兩人攜手下最終金塊也以17分差距賞給勇士客場2連敗。

反觀勇士今天在湯普森（Klay Thompson）輪休、格林（Draymond Green）因傷缺陣的情況下，柯瑞與波爾（Jordan Poole）分別有28分與22分進帳，但最終仍是不敵進攻火力凶猛的金塊，戰績再度回到26勝26敗的5成勝率，排名也下滑到西區第9名。

Nikola Jokic Stephen Curry

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