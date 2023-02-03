NBA／布魯克斯偷襲「小」米契爾爆衝突 葛蘭德領騎士逐灰熊

騎士隊今天在主場迎戰西區第2的灰熊隊，雙方在第3節爆發衝突，灰熊球員布魯克斯（Dillon Brooks）上籃遭阻，倒地後卻偷襲騎士米契爾（Donovan Mitchell）的重要部位，米契爾憤而將球砸往布魯克斯頭上，雙方引爆衝突，兩人事後皆被趕出場。不過這起衝突對戰局沒有太多影響，騎士仍把握領先優勢，終場以128：113擊敗灰熊。

騎士在上半場取得13分領先，第3節還剩5分48秒時，雙方爆發衝突，雙方球員趕緊衝出來勸架，過程中連裁判都不慎摔倒，見到大場面的場邊球迷不停鼓譟。事後布魯克斯被判2級惡意犯規，米契爾則吞下技術犯規，兩人雙雙被驅逐出場。

Dillon Brooks & Donovan Mitchell fighting 👀 pic.twitter.com/n7iAEAcMPY — Bradeaux (@BradeauxNBA) 2023年2月3日

米契爾離場前只攻下6分，布魯克斯則拿到9分。騎士全場表現最好的是葛蘭德（Darius Garland），他拿到32分11助攻，板凳球員歐斯曼（Cedi Osman）也適時挺身而出，挹注21分。灰熊的部分，莫蘭特（Ja Morant）攻下24分8助攻，貝恩（Desmond Bane）25分，亞當斯（Steven Adams）21分10籃板。

這已經不是布魯克斯首度與人發生衝突，上季西區季後賽第2輪對勇士隊第2戰，布魯克斯也曾對小裴頓（Gary Payton II）下重手，遭被判2級惡性犯規驅逐出場，事後引發許多勇士球迷不滿，聯盟也追加禁賽1場處分。