快訊

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

麥卡錫成美中衝突引信 美學者：對台應回歸非官方關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／布魯克斯偷襲「小」米契爾爆衝突 葛蘭德領騎士逐灰熊

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯(左2)與米契爾(右)衝突。 路透
布魯克斯(左2)與米契爾(右)衝突。 路透

騎士隊今天在主場迎戰西區第2的灰熊隊，雙方在第3節爆發衝突，灰熊球員布魯克斯（Dillon Brooks）上籃遭阻，倒地後卻偷襲騎士米契爾（Donovan Mitchell）的重要部位，米契爾憤而將球砸往布魯克斯頭上，雙方引爆衝突，兩人事後皆被趕出場。不過這起衝突對戰局沒有太多影響，騎士仍把握領先優勢，終場以128：113擊敗灰熊。

騎士在上半場取得13分領先，第3節還剩5分48秒時，雙方爆發衝突，雙方球員趕緊衝出來勸架，過程中連裁判都不慎摔倒，見到大場面的場邊球迷不停鼓譟。事後布魯克斯被判2級惡意犯規，米契爾則吞下技術犯規，兩人雙雙被驅逐出場。

米契爾離場前只攻下6分，布魯克斯則拿到9分。騎士全場表現最好的是葛蘭德（Darius Garland），他拿到32分11助攻，板凳球員歐斯曼（Cedi Osman）也適時挺身而出，挹注21分。灰熊的部分，莫蘭特（Ja Morant）攻下24分8助攻，貝恩（Desmond Bane）25分，亞當斯（Steven Adams）21分10籃板。

這已經不是布魯克斯首度與人發生衝突，上季西區季後賽第2輪對勇士隊第2戰，布魯克斯也曾對小裴頓（Gary Payton II）下重手，遭被判2級惡性犯規驅逐出場，事後引發許多勇士球迷不滿，聯盟也追加禁賽1場處分。

Donovan Mitchell

相關新聞

NBA／哈利柏頓等4人首度獲選明星賽 哈登、巴特勒成遺珠

NBA全明星賽即將在2月20日於爵士隊主場開打，今日官方也公布替補球員名單，本次明星賽總共有4位新面孔，包括雷霆隊控衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、爵士隊前鋒馬卡南（La

NBA／明星賽地主不缺席 馬卡南：看到喬治入選時很緊張

即將在本月中於爵士隊主場舉行的2023年NBA全明星賽，確定今年地主球員將不會缺席，在今天公布的全明星賽替補名單中，本賽...

NBA／哈登社群抱怨落選明星賽 安比德也怒轟：給我解釋

2022-23年賽季NBA全明星賽替補球員名單今日正式公布，76人隊球星哈登意外落選，引發軒然大波，哈登在個人社群表達不滿，安比德也在推特發文為其抱屈。 名單公布後，哈登發布IG限時動態，黑底白

NBA／攜手戴維斯逆轉溜馬 詹姆斯登歷史得分王倒數63分

儘管一度因為左腳踝痠痛在今天與溜馬隊之戰出賽成疑，不過距離NBA歷史得分王寶座僅差89分的湖人隊詹姆斯（LeBron J...

NBA／連續兩年無緣明星賽 戴維斯：我要帶家人去度假

NBA全明星賽替補陣容在今天揭曉，其中湖人隊除了已經入選先發陣容的詹姆斯（LeBron James）外，三巨頭的戴維斯（...

NBA／布魯克斯偷襲「小」米契爾爆衝突 葛蘭德領騎士逐灰熊

騎士隊今天在主場迎戰西區第2的灰熊隊，雙方在第3節爆發衝突，灰熊球員布魯克斯（Dillon Brooks）上籃遭阻，倒地後卻偷襲騎士米契爾（Donovan Mitchell）的重要部位，米契爾憤而將球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。