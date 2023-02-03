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NBA／明星賽地主不缺席 馬卡南：看到喬治入選時很緊張

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
爵士隊前鋒馬卡南生涯首度入選全明星賽，是地主代表。路透
爵士隊前鋒馬卡南生涯首度入選全明星賽，是地主代表。路透

即將在本月中於爵士隊主場舉行的2023年NBA全明星賽，確定今年地主球員將不會缺席，在今天公布的全明星賽替補名單中，本賽季打出代表作的爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）生涯首度入選，他坦言參加全明星賽一直都是自己努力的目標。

爵士在去年休賽季期間送走兩大球星米契爾（Donovan Mitchell）與戈貝爾（Rudy Gobert）後，一度被認為將無緣參與今年在自己主場舉行的全明星賽，不過在米契爾交易案中來到鹽湖城的馬卡南，卻驚喜的打出個人生涯最佳賽季，並在今天如願入選明星賽替補陣容。

對於生涯首度入選全明星賽，馬卡南直言，當他在看替補陣容名單聽到快艇隊前鋒喬治（Paul George）入選時，一度讓他感到很緊張，「當他們宣布到喬治時，真的是個緊張的時刻，因為我知道他跟我都在競爭那個位置。但當結果出來時，我真的非常開心。」

對於在去年來到鹽湖城後打出了讓外界甚至是連他自己都感到驚喜的賽季表現，最終更是如願入選全明星賽，他說：「從個人層面來看，這是你一直努力的目標，你會記得你在這段旅途所經歷的一切，事情的發生都是有原因的，所以當它發生時我雖然很高興，但慢慢的我也必須思考經歷什麼才能讓我達到這裡。」

除了馬卡南外，今年包括溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）與雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都是生涯首度入選明星賽。

Lauri Markkanen

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