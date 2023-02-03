NBA／神奇巧合！ 安比德、約柯奇連三年獲選1月最佳球員

NBA今日公布1月東西區最佳球員，東區由76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）獲選，西區則是金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），這也是兩人連三年，分別拿下1月東、西區最佳球員。

76人在1月拿下11勝3敗，戰績躍升至東區第3。安比德個人的表現功不可沒，他單月繳出場均34.9分、10.7籃板、1.6火鍋的成績單，本季場均得分上升至33.5分，暫居聯盟得分王。

金塊在1月則拿下12勝4敗，持續領先西區各隊。約柯奇單月場均24.0分、11.6籃板、11.3助攻，本季目前為止繳出場均大三元的表現。

兩位球星皆是聯盟新生代全能型長人，約柯奇已連2季強壓安比德拿下MVP。兩人今年狀態同樣火熱，雙方曾在1月29日正面交鋒，安比德狂砍47分18籃板5助攻，強壓約柯奇的24分8助攻9助攻。