NBA／攜手戴維斯逆轉溜馬 詹姆斯登歷史得分王倒數63分

儘管一度因為左腳踝痠痛在今天與溜馬隊之戰出賽成疑，不過距離NBA歷史得分王寶座僅差89分的湖人隊詹姆斯（LeBron James），仍在今天賽前一小時決定先發上陣，並與戴維斯（Anthony Davis）帶領整場比賽一路落後的湖人在第四節逆轉戰局，最終湖人就以112：111險勝溜馬，而詹姆斯在本場比賽進帳26分後，距離歷史得分王也僅差最後63分。

在前一場與尼克之戰攻下28分、10籃板、11助攻「大三元」數據後，詹姆斯距離傳奇球星賈霸（Kareem Abdul Jabbar）所保有的歷史得分紀錄38387分，正式進入最後不到100分的倒數階段。

不過在該場比賽後，詹姆斯因為左腳踝痠痛被湖人列入不確定出賽名單，加上要在近兩場主場賽事打破紀錄可能有難度的情況下，一度被認為可能在未來4場比賽中輪休1場，以利在12日重返主場迎戰勇士隊抑或是14日出戰拓荒者隊的比賽中打破紀錄，這也讓詹姆斯今天對戰溜馬是否上陣一度成疑。

但在今天開賽前一小時，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）仍是將詹姆斯放入了先發名單，不過今天地主溜馬也迎回因傷缺陣了10場比賽的聯盟助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在今天確定入選明星賽替補陣容的他在上半場火力全開，出手12次命中7球，攻下16分、6助攻，幫助溜馬在上半場打完取得13分領先。

不過一路落後的湖人也在第四節展開反撲，比賽最後3分半鐘時貝佛利（Patrick Beverley）接獲戴維斯助攻後投進三分球，幫助湖人追到僅剩1分差距，隨後詹姆斯更是補上一顆超前比數的三分球，幫助湖人在比賽最後2分35秒逆轉戰局。

但溜馬也展現極佳韌性，先是希爾德（Buddy Hield）投進三分球反超比數，在詹姆斯於倒數1分鐘兩罰俱中後，內布哈德（Andrew Nembhard）也投進關鍵跳投，溜馬仍保有1分領先，倒數35秒戴維斯則是接獲衛斯特布魯克（Russell Westbrook）助攻擺進超前比數的關鍵球，回頭更是成功封阻了哈利伯頓的出手，迫使落後的溜馬只能透過犯規戰術凍結比賽時間。

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儘管湖人接下來貝佛利兩罰不中，但掌握最後一波進攻權的溜馬，希爾德在槍響前倉促出手彈框而出，最終湖人就以1分差距帶走勝利，詹姆斯在本場比賽攻下26分外帶7籃板、7助攻，距離歷史得分王寶座僅差最後63分，而戴維斯則是進帳31分、14籃板。