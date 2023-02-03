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NBA／哈登社群抱怨落選明星賽 安比德也怒轟：給我解釋
2022-23年賽季NBA全明星賽替補球員名單今日正式公布，76人隊球星哈登意外落選，引發軒然大波，哈登在個人社群表達不滿，安比德也在推特發文為其抱屈。
名單公布後，哈登發布IG限時動態，黑底白字寫道「The disrespect（不尊重）」。
隊友安比德同樣為哈登抱屈，在推特標註NBA官方帳號寫道，「你們要出來解釋。」
76人本季以33勝17敗暫居東區第3，哈登優異的表現相當關鍵。哈登本季場均21.4分、11.0助攻、6.4籃板，投籃命中率44.9%、三分球命中率39.4%，其中助攻數是2016-17年賽季後新高。
名單上較受質疑的後衛是公鹿隊哈勒戴，儘管他有優異的防守能力，但本季帳面成績不如哈登，場均19.4分、7.2助攻、5.3籃板，投籃命中率46.1%、三分球命中率36.9%。
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