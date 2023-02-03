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NBA／勇士領先三節 延長賽慘遭灰狼逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
灰狼隊羅素（中）第四節挺身而出，助隊經延長賽獲勝。（路透）
灰狼隊羅素（中）第四節挺身而出，助隊經延長賽獲勝。（路透）

儘管上個賽季剛奪下隊史第7座總冠軍，但勇士隊本季衛冕之路走得跌跌撞撞，昨天出戰灰狼隊前三節打完還取得雙位數領先，最終卻在延長賽遭逆轉以114：119吞敗，讓總教練柯爾與射手湯普森都直言，現在要贏球已經沒有過往那麼簡單。

勇士前一場作客雷霆隊主場才靠著「浪花兄弟」柯瑞與湯普森聯手砍進14顆三分球取勝，但昨天客場之旅來到灰狼主場卻是先盛後衰。勇士前三節還靠著團隊火力取得領先，但第四節卻熄火僅拿下17分，反觀灰狼羅素一人單節就進帳14分，搭配上愛德華接手在延長賽關門，最終反以5分差距取勝。

對於球隊在領先大半場比賽情況下，最終卻在延長賽輸球，勇士總教練柯爾賽後坦言，球隊現在想要贏球就必須好好執行戰術，「現在我們如果無法在第四節執行戰術，已經不足以取勝了，我們必須修正這個問題。」

湯普斯與柯瑞昨分別有14分與29分進帳，但合計出手34次僅命中11球，兩人到了比賽後段都熄火，湯普森說：「我們已經失去過往那樣終結比賽能力，這讓我們揮霍了14分的領先優勢。」

至於灰狼除了羅素與愛德華分別攻下29分與27分外，中鋒里德也進帳24分、13籃板，他說：「勇士是一支習慣獲勝的球隊，所以當比賽前段他們取得勝利時，我們並沒有退縮，並展示我們是來這戰鬥的。」

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