NBA／老鷹盼用柯林斯換回即戰力 傳未要求附首輪籤

有關老鷹隊前鋒柯林斯（John Collins）的交易傳聞，在今年賽季可說是流言滿天飛，不過根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的消息，他透露老鷹方面已經降低了柯林斯的交易報價。

報導指出，老鷹希望利用柯林斯的交易案，能夠換到一位或是多位戰將，藉此提升球隊戰鬥力，在今年賽季後半段一飛沖天，為此他們甚至寧願不要求獲得首輪選秀權的回饋。

場均可以貢獻13.5分7.7籃板1.3助攻1.2阻攻的柯林斯，在交易市場上可說是吸引不少買家關注，即便他才剛簽下5年1.25億美元的合約。包括太陽、爵士、騎士、巫師、鵜鶘、獨行俠、快艇、火箭等隊都傳出有興趣延攬。

另一方面，老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）同樣也有不少球隊有意追逐，只是現階段球團方面顯然對於交易他沒有很大興趣。

波格丹諾維奇是在2020年簽下四年7200萬美元的合約，2023-24年賽季為球員選項。