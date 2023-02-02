快訊

婦人3年奔走把機械車位變平面 突破困難省下上千萬代金

烏克蘭很快就能收復克里米亞？傳五角大廈評估不太可能

超級慘況！鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘

NBA／曝威廉森獲准跑步訓練 未來一週傷勢重新評估

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
若恢復順利，威廉森有可能會在下週回歸。 法新社
若恢復順利，威廉森有可能會在下週回歸。 法新社

根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，他闡述了鵜鶘隊禁區悍將威廉森（Zion Williamson）的傷勢恢復情況，認為他現階段已經逐漸接近回歸球場。

海恩斯透露，威廉森因右腿筋拉傷已經連續缺席15場比賽，這段期間他只被允許進行固定的投籃和運球訓練。不過他在今天上午已經獲准可以執行跑步訓練。

「我有觀察到他在做一些快攻訓練，看起來沒有太多限制。」海恩斯說。

目前威廉森規劃會在未來一週內接受傷勢的重新評估，並再次制定新的復出時程計畫。不過眼前鵜鶘並不願強制設定回歸時間表，一切都取決於威廉森的恢復狀況。整體來說，威廉森現階段的狀態仍是樂觀正面，也愈來愈接近回到球場。

威廉森本季場均可以攻下26分7籃板4.6助攻，投籃命中率高達60.9%。在他受傷缺賽之前，鵜鶘取得23勝14敗的成績，一度搶佔西區前4強，然而他接下來缺席的15場比賽中，球隊苦吞3勝12敗，包括這波還在延續的9連敗，排名也快速跌到西區第10。

相關新聞

NBA／遭灰狼逆轉教頭柯爾開轟 直言勇士已無法隨意取勝

在前三節打完還保有雙位數領先的情況下，勇士隊今天在出戰灰狼隊之戰，卻在第四節與延長賽進攻熄火，最終遭到對手逆轉吞敗，讓總...

NBA／不愛加班？勇士延長賽9連敗 柯瑞數據也超爛

勇士隊今日在前三節領先灰狼隊11分，末節和延長賽卻徹底熄火，其中延長賽只得到4分。《ESPN》也整理出相關數據，指出勇士延長賽戰績慘澹，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）個人在延長賽的表現也

NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：張伯倫和我是競爭關係

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史...

NBA／爵士凱斯勒狂送7火鍋 兩紀錄追上魔獸、戈貝爾

在去年休賽季期間將陣中兩大頭牌球星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）送走的爵士...

NBA／2018年狀元探花連線？傳獨行俠有意太陽中鋒艾頓

唐西奇（Luka Doncic）進入聯盟後就被獨行俠隊視為重建基石，他也沒辜負球團期望，成為超級巨星，但球團卻始終沒替他找來強力的助手。不過根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）消息

NBA／2度執掌全明星賽 金塊教頭馬龍再次攜手詹姆斯

金塊隊馬龍（Michael Malone）將2度出任明星賽教練，率領湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。