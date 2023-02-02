NBA／曝威廉森獲准跑步訓練 未來一週傷勢重新評估
根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，他闡述了鵜鶘隊禁區悍將威廉森（Zion Williamson）的傷勢恢復情況，認為他現階段已經逐漸接近回歸球場。
海恩斯透露，威廉森因右腿筋拉傷已經連續缺席15場比賽，這段期間他只被允許進行固定的投籃和運球訓練。不過他在今天上午已經獲准可以執行跑步訓練。
「我有觀察到他在做一些快攻訓練，看起來沒有太多限制。」海恩斯說。
目前威廉森規劃會在未來一週內接受傷勢的重新評估，並再次制定新的復出時程計畫。不過眼前鵜鶘並不願強制設定回歸時間表，一切都取決於威廉森的恢復狀況。整體來說，威廉森現階段的狀態仍是樂觀正面，也愈來愈接近回到球場。
威廉森本季場均可以攻下26分7籃板4.6助攻，投籃命中率高達60.9%。在他受傷缺賽之前，鵜鶘取得23勝14敗的成績，一度搶佔西區前4強，然而他接下來缺席的15場比賽中，球隊苦吞3勝12敗，包括這波還在延續的9連敗，排名也快速跌到西區第10。
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