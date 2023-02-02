快訊

婦人3年奔走把機械車位變平面 突破困難省下上千萬代金

烏克蘭很快就能收復克里米亞？傳五角大廈評估不太可能

超級慘況！鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／爵士凱斯勒狂送7火鍋 兩紀錄追上魔獸、戈貝爾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
爵士菜鳥凱斯勒(右)展現火鍋威力。 美聯社
爵士菜鳥凱斯勒(右)展現火鍋威力。 美聯社

在去年休賽季期間將陣中兩大頭牌球星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）送走的爵士隊，近期狀況止跌回升，在今天出戰暴龍隊的比賽中，身為這兩筆交易案籌碼的馬卡南（Lauri Markkanen）與凱斯勒（Walker Kessler）就分別攻下28分、13籃板與17分、14助攻、7阻攻，不僅幫助爵士以3分差距險勝，也展現交易成果。

爵士在休賽季送走兩大核心後，原被認為將會進入重建期，不過先是米契爾交易案轉戰鹽湖城的馬卡南打出全明星級的身手，連去年選秀首輪第22順位被灰狼隊選中後就成為戈貝爾眾多交易籌碼之一的菜鳥中鋒凱斯勒，也已經站上爵士先發位置，還展現不輸給戈貝爾的禁區嚇阻力。

在今天出戰暴龍的比賽中，馬卡南與凱斯勒也成為爵士贏球的兩大關鍵人物，搭配上雙衛康利（Mike Conley）、克拉克森（Jordan Clarkson）合力攻下44分、送出13助攻，幫助爵士勝率再度超越5成。

其中馬卡南在本場比賽砍下28分後，本賽季總得分已經超越了轉戰騎士隊的米契爾，至於凱斯勒則是送出平生涯最多的單場7阻攻，本賽季已累積破百的103次阻攻，比起戈貝爾多出近一倍，甚至超越了灰狼雙塔戈貝爾與唐斯（Karl-Anthony Towns）的總和。

對於凱斯勒的好表現，馬卡南說：「他今晚送出7次火鍋，我不知道該如何形容他對於比賽的影響力，這將造成某些時刻迫使對手停止再挑戰他。」

而凱斯勒也成為繼戈貝爾後，聯盟首位單場以8成命中率至少拿下15分、10籃板、7助攻的球員，也是繼2009年的霍華德（Dwight Howard）後，第一位單場命中率8成以上，並有17分、14籃板、7阻攻的球員。

延伸閱讀

NBA／愛德華下半場發飆助灰狼攻城掠地 戈貝爾讚獨一無二

NBA／爵士交易截止日前當賣家 馬卡南等3人為非賣品

NBA／球給戈貝爾！ 繳本季代表作25+21率灰狼送快艇5連敗

NBA／飆49分「完美之戰」 馬卡南：克拉克森希望我拿50分

相關新聞

NBA／遭灰狼逆轉教頭柯爾開轟 直言勇士已無法隨意取勝

在前三節打完還保有雙位數領先的情況下，勇士隊今天在出戰灰狼隊之戰，卻在第四節與延長賽進攻熄火，最終遭到對手逆轉吞敗，讓總...

NBA／不愛加班？勇士延長賽9連敗 柯瑞數據也超爛

勇士隊今日在前三節領先灰狼隊11分，末節和延長賽卻徹底熄火，其中延長賽只得到4分。《ESPN》也整理出相關數據，指出勇士延長賽戰績慘澹，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）個人在延長賽的表現也

NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：張伯倫和我是競爭關係

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史...

NBA／爵士凱斯勒狂送7火鍋 兩紀錄追上魔獸、戈貝爾

在去年休賽季期間將陣中兩大頭牌球星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）送走的爵士...

NBA／2018年狀元探花連線？傳獨行俠有意太陽中鋒艾頓

唐西奇（Luka Doncic）進入聯盟後就被獨行俠隊視為重建基石，他也沒辜負球團期望，成為超級巨星，但球團卻始終沒替他找來強力的助手。不過根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）消息

NBA／2度執掌全明星賽 金塊教頭馬龍再次攜手詹姆斯

金塊隊馬龍（Michael Malone）將2度出任明星賽教練，率領湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。