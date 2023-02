NBA／爵士凱斯勒狂送7火鍋 兩紀錄追上魔獸、戈貝爾

在去年休賽季期間將陣中兩大頭牌球星戈貝爾(Rudy Gobert)、米契爾(Donovan Mitchell)送走的爵士隊,近期狀況止跌回升,在今天出戰暴龍隊的比賽中,身為這兩筆交易案籌碼的馬卡南(Lauri Markkanen)與凱斯勒(Walker Kessler)就分別攻下28分、13籃板與17分、14助攻、7阻攻,不僅幫助爵士以3分差距險勝,也展現交易成果。

爵士在休賽季送走兩大核心後,原被認為將會進入重建期,不過先是米契爾交易案轉戰鹽湖城的馬卡南打出全明星級的身手,連去年選秀首輪第22順位被灰狼隊選中後就成為戈貝爾眾多交易籌碼之一的菜鳥中鋒凱斯勒,也已經站上爵士先發位置,還展現不輸給戈貝爾的禁區嚇阻力。

Walker Kessler has 4⃣ blocks in the first quarter. 💪



