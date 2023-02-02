NBA／不愛加班？勇士延長賽9連敗 柯瑞數據也超爛
勇士隊今日在前三節領先灰狼隊11分，末節和延長賽卻徹底熄火，其中延長賽只得到4分。《ESPN》也整理出相關數據，指出勇士延長賽戰績慘澹，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）個人在延長賽的表現也是荒腔走板。
柯瑞此役雖然全場拿到29分，但第四節最後一波攻勢錯失中距離大空檔，進入延長賽後，三分線外出手3次皆未命中，種下敗因。
《ESPN》數據指出，勇士近5季延長賽2勝15敗為聯盟最差，目前更處在客場延長加賽9連敗狀態；柯瑞個人最近5場延長賽，總共只得到7分，出手13次僅命中1球，表現十分難堪。
勇士輸球後與灰狼的排名再度交叉，灰狼以28勝26敗與獨行俠隊並列西區第5；勇士以26勝25敗與太陽隊、爵士隊並列西區第7。
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