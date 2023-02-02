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NBA／詹姆斯登基得分王倒數 票價狂飆近4倍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

要想見證湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）登基NBA「得分王」，除了運氣，口袋也要夠深。詹姆斯昨天面對尼克隊攻下28分，距離超越史上「得分王」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄還只差89分，紀錄夜倒數計時讓湖人門票水漲船高，下周回到主場面對雷霆隊的比賽，最低票價已超過326美元，票價和開季時的漲幅高達百分之390。

詹姆斯生涯累積38299分，離追平賈霸的38387分只差88分，之後每次得分都是新紀錄。正在客場征戰的湖人，接續賽程是台灣時間明天出戰溜馬隊，以及周日到鵜鶘隊踢館，詹姆斯若維持本季場均30.2分表現，有機會在下周三回到主場面對雷霆隊的比賽登基「得分王」，下周五主場碰公鹿隊的比賽也可能是紀錄締造日。

根據統計，下周面對雷霆的比賽，湖人最低票價已達326美元，平均票價更是1152美元，和季初相比漲幅達百分之390；台灣時間10日和公鹿的比賽，最低票價來到357美元，平均票價1302美元，和季初相比漲幅也打百分之175。

下周2場主場賽程後，湖人12日將做客舊金山面對衛冕軍勇士隊，目前平均票價是850美元，但若詹姆斯沒在主場締造紀錄，這場票價勢必會再飆升一波。

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