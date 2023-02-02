快訊

直播／預計今公布口罩措施鬆綁 指揮中心下午2時舉行記者會

蘇納克上任100天：英國內閣醜聞與經濟衰退困鬥

侯友宜借將遍北台 擴展影響力也是下一步棋？

NBA／預防詹皇瘋狂飆分 湖人鵜鶘之戰提前開打並全美直播

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯即將加冕歷史得分王。 法新社
詹姆斯即將加冕歷史得分王。 法新社

距離超越「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）「38387」歷史總得分紀錄僅有89分的詹姆斯（LeBron James），接下來將在客場接連面對溜馬隊和鵜鶘隊，2月8日則會回到洛城主場迎接雷霆隊，外界也預估以他的場均得分推算，將會在這場比賽正式加冕。

不過NBA官方也在預防「詹皇」可能得分大爆發的慶祝行情，因此今天特別發表聲明，在2月5日原定台灣時間早上9點進行的湖人鵜鶘之戰，將提前2小時登場，同時《ESPN》也會全美直播。

詹姆斯本季單場最高得分為48分，他先前面對溜馬和鵜鶘分別是拿到21分、20分，不過這兩隊都面臨主力球員受傷缺陣的問題，戰績直線下滑，溜馬近11戰吞下10敗，鵜鶘更是苦嚐9連敗。面對正處於飆分亢奮期的詹姆斯，或許會有不可思議的得分演出，進而提前登上歷史得分王寶座。

據統計，詹姆斯在過了38歲生日後，場均可以攻下34.7分9.4籃板8.3助攻，歲月在他身上完全不著痕跡，展現令人想像的恐怖續航力。

相關新聞

NBA／柯瑞失準勇士先盛後衰 慘遭灰狼終結3連勝

前三節領先灰狼隊11分的勇士隊再度出現先盛後衰的窘境，第四節遭舊將羅素（D'Angelo Russell）獨拿14分，硬是將比賽逼近延長。而在延長賽中，勇士全隊還是找不回準星，灰狼靠著愛德華（Anth

NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：張伯倫和我是競爭關係

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史...

NBA／首節射爆籃網防線 綠衫軍雙槍聯手飆分寫紀錄

塞爾蒂克隊今日主場迎戰來訪的籃網隊，結果第一節就以驚人的外線火力直接決定比賽勝負！ 綠衫軍開賽前8次三分球出手全都命中，單節以超過6成命中率豪取46分，創下本季球隊單節得分新高。而塞爾蒂克首節打

NBA／泰托姆曝與喬丹關係好 對黃蜂砍51分後卻失聯

美國時間上月16日塞爾蒂克隊在客場以130：118擊敗黃蜂隊，其中塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）砍下本季新高51分，表現相當亮眼。不過泰托姆近日爆料，「這場比賽結束後，『籃球之神』

NBA／2018年狀元探花連線？傳獨行俠有意太陽中鋒艾頓

唐西奇（Luka Doncic）進入聯盟後就被獨行俠隊視為重建基石，他也沒辜負球團期望，成為超級巨星，但球團卻始終沒替他找來強力的助手。不過根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）消息

NBA／詹姆斯抱怨湖人遭裁判針對 美媒秀數據打臉說法

湖人隊日前作客塞爾蒂克隊主場遺憾吞敗，湖人球星詹姆斯在槍響前被犯規，裁判卻未響哨，引發軒然大波，賽後詹姆斯更直言，湖人本季已經多次在關鍵時刻因不利吹判，導致多輸好幾場球，不過《Yahoo Sports

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。