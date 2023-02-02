NBA／預防詹皇瘋狂飆分 湖人鵜鶘之戰提前開打並全美直播

距離超越「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）「38387」歷史總得分紀錄僅有89分的詹姆斯（LeBron James），接下來將在客場接連面對溜馬隊和鵜鶘隊，2月8日則會回到洛城主場迎接雷霆隊，外界也預估以他的場均得分推算，將會在這場比賽正式加冕。

不過NBA官方也在預防「詹皇」可能得分大爆發的慶祝行情，因此今天特別發表聲明，在2月5日原定台灣時間早上9點進行的湖人鵜鶘之戰，將提前2小時登場，同時《ESPN》也會全美直播。

詹姆斯本季單場最高得分為48分，他先前面對溜馬和鵜鶘分別是拿到21分、20分，不過這兩隊都面臨主力球員受傷缺陣的問題，戰績直線下滑，溜馬近11戰吞下10敗，鵜鶘更是苦嚐9連敗。面對正處於飆分亢奮期的詹姆斯，或許會有不可思議的得分演出，進而提前登上歷史得分王寶座。

據統計，詹姆斯在過了38歲生日後，場均可以攻下34.7分9.4籃板8.3助攻，歲月在他身上完全不著痕跡，展現令人想像的恐怖續航力。