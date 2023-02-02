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NBA／太陽裁掉曾大爆發雙向合約小將 布克有望下周復出

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星布克(右)即將復出。 美聯社
太陽球星布克(右)即將復出。 美聯社

太陽隊今日正式宣布和控衛李（Saben Lee）簽下雙向合約，將原本握有雙向合約的後衛華盛頓（Duane Washington Jr.）裁掉，另外根據《ESPN》報導，當家球星布克（Devin Booker）將在台灣時間2月8日對上籃網的比賽回歸。

華盛頓曾在去年12月底對陣灰熊隊的比賽，繳出26分8助攻的代表作，率領太陽贏球。可惜他後續表現起伏不定，且後來與太陽簽下10天合約的李，展現優異控場能力，因此球隊最終決定放棄華盛頓。

儘管太陽正式球員名單還有1個名額，但他們預計在後續進行大交易，可能會使用到這個空缺。根據先前消息指出，太陽有意暴龍隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）及老鷹隊前鋒柯林斯（John Collins）等人。

太陽今日也傳出好消息，當家球星布克確定下周復出，他今日受訪時表示，「我不想錯過任何比賽，球隊正在運轉，打得非常好，我也想成為其中的一員。」

Devin Booker

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